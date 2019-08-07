Milli atlet Toptaş Norveç’te Türkiye’yi temsil edecek

Karslı Milli atlet Tuğba Toptaş, 08-11 Ağustos 2019 tarihleri arasında Norveç'te yapılacak olan Avrupa Takımlar Şampiyonası 1.Lig yarışmasına katılmak üzere Kars'tan ayrıldı.

Milli atlet hocası Bahattin İnce ile birlikte İstanbul'a İstanbul'da yarışmanın yapılacağı Norveç'e gitti. Tuğba Toptaş, 800 metrede kendisinden büyük yarışmacılarla dereceye girmek için mücadele edecek.

Norveç'te takım olarak yarışacak olan Tuğba Toptaş, 800 metrede Türkiye'ye en yüksek puanı almak için mücadele edecek.

Kaynak: İHA