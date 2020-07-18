Milli atletler Guliyev, Altıntaş ve Safer aynı evde olimpiyatlara hazırlanıyor

ANTALYA (AA) - SİNAN ÖZMÜŞ - Atletizm Milli Takımı'nın rekortmen atletleri Ramil Guliyev, İzzet Safer ve Batuhan Altıntaş, Antalya'da aynı evi paylaşıyor.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan milli atletler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de formlarını korudu. 2017 Dünya Şampiyonası ve 2018 Avrupa Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede altın madalya kazanan Ramil Guliyev, 100 ve 200 metrede eski Türkiye rekortmeni İzzet Safer ile 23 yaş altında 600 metrede ve 300 metrede eski Türkiye rekorlarının sahibi Batuhan Altıntaş, oteller ve stat kapanınca Atletizm Federasyonunun desteğiyle kiralanan evde yaşamaya başladı.

Evde çalışmalarına devam eden sporcular, bu süreçte temizlik, bulaşık, alışveriş gibi günlük işleri birlikte yaptı.

Milli sporcular, yeni normalleşme sürecinde de aynı evde kalmaya devam ediyor, statta antrenmanlarını sürdürüyor.





- "Birbirimize daha yakın olduk"

Ramil Guliyev, AA muhabirine, idmanlara yeniden başladıklarını, 1 Ağustos'tan itibaren başlayacak yarışlara hazırlandıklarını söyledi.

Salgın sürecinde Atletizm Federasyonundan büyük destek gördüklerini vurgulayan Guliyev, "Bizim için ev kiralandı. Stadın yanındaki bir otelde kamp yapmamız gerekiyordu. Evde idman yapma imkanı çok yok. Arkadaşlarımla bu şartlarda süreci atlattık. Takım arkadaşlarımla aynı evde kalmak, bizim için farklı bir duygu oldu. Birbirimize daha yakın olduk. Takım olarak daha iyi hissediyoruz. Bu durum bizi, daha iyi dereceler yapmaya motive etti." diye konuştu.





- "Ev ortamını çok özlüyorduk"

Milli atlet İzzet Safer de salgın sürecinde sahada idman yapamadıkları için form açısından zor bir dönem geçirdiklerini dile getirdi.

Kiralanan evde yaptıkları egzersizleri, zamanla bahçede ve sokaklarda devam ettirdiklerini anlatan Safer, "Federasyon sayesinde kiralanan evde izole bir ortam oluştu. Küçüklüğümden beri hep kamplardayım. Hepimiz ailemizden uzak olduğumuz için ev ortamını çok özlüyorduk. O nedenle bu durum güzel bir şey oldu. Her zaman birlikte olduğumuz arkadaşlarımızla aynı evi paylaştık. Güzeldi, bunun tadını çıkardık. Ev ortamı özlemimizi gideriyoruz." dedi.





- "Annem, babam veya kardeşimden çok Ramil'i, İzzet'i görüyorum"

Milli atlet Batuhan Altıntaş ise salgın sürecinde antrenmanlardan hiçbir şekilde ödün vermediklerini, çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Bu sürecin kendisine olimpiyat kotası alabilmek için biraz daha zaman kazandırdığını aktaran Altıntaş, "Bir aile gibi olduğum takım arkadaşlarımla aynı evi paylaştım. Şimdi öz bir aile gibi olduk. Annem, babam veya kardeşimden çok Ramil'i, İzzet'i görüyorum. Bu bizi birbirimize daha çok bağladı. Daha çok öz güven verdi. Evde herkesin bir görevi var. Her şey güzel. Burada olmaktan mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA