Milli badmintoncu Neslihan Yiğit: Devletimizin çağrısına kulak asıp evlerimizde kalalım

Genç sporcu, koronavirüse karşı sosyal medya üzerinden yeni bir akım başlattı

Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, koronavirüs salgınına karşı kurallara uyulması çağrısında bulunarak, "Bu süreci bir an önce durdurmak istiyorsak, devletimizin çağrısına kulak asıp evlerimizde kalmak zorundayız" dedi. Genç sporcu, ayrıca, koronavirüse karşı sosyal medya üzerinden yeni bir "challenge" da başlattı.

aracılığıyla Türkiye'ye seslenerek "Evde kal" çağrısında bulundu.

"SEVDİKLERİNİZİ RİSKE ATMAK İSTEMİYORSANIZ, LÜTFEN EVDE KALIN"

Kurallara uyulması gerektiğini vurgulayan Neslihan Yiğit, "Ülkemizdeki koronavirüs salgını her geçen gün daha fazla artmakta ve daha fazla can kaybı yaşamaktayız. Bizler bu süreci bir an önce durdurmak istiyorsak, devletimizin çağrısına kulak asıp evlerimizde kalmak zorundayız. Sizler de sevdiklerinizin hayatlarını riske atmak istemiyorsanız, lütfen evlerinizde kalın" ifadelerini kullandı.

Bu arada, genç badmintoncu, koronavirüs salgınına karşı sosyal medya üzerinden yeni bir "challenge" da başlattı. Tüm arkadaşlarının güzel bir mücadele içinde olduğunu dile getiren Neslihan Yiğit, tuvalet kağıdı rulolarını üst üste koyup üzerinden atladı. Yiğit'in başlattığı akıma sporcular yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: DHA