Milli Beka Hareketi Malazgirt İlçe Başkanlığına Mesut Bozkurt atandı

Genel başkanlığını Murat Şahin'in yürüttüğü Milli Beka Hareketi Muş Malazgirt İlçe Başkanlığına Mesut Bozkurt atandı.

Milli Beka Hareketi, Türkiye genelinde teşkilatlanma çalışmalarını sürdürüyor. Kaybolmaya yüz tutmuş gelenek ve göreneklerin hayata geçirilmesi ve yeni nesillere aktarılması amacıyla çalışma yapan Milli Beka Hareketinin Malazgirt İlçe Başkanlığına Mesut Bozkurt atandı. Milli Beka Hareketine katılmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Bozkurt, "Birlik ve beraberlik ruhu ile güzel ve büyük işlere imza atmak, milletimize hizmet etmeyi tek gaye edinip; ülkemizin her yerinde ve her mecrasında büyük dava insanlarının mübarek izlerini takip ederek bu minvalde teşkilatlanarak, devletimizi ve milletimizi hedef alan tüm sinsi yapılanmaların, çapsız hainlerin, alçak zalimlerin ve onların basiretsiz yardakçılarının inadına geliyoruz. Kültürel ve manevi mirasına sahip çıkarak özgün niteliği ile gelecek nesillere ulaşmasını sağlamak için gerekli bütün çalışmaları yapıp, basın yayın aracılığıyla kamuoyu ile paylaşmak için çalışmalarımıza başladık. Yurt çapında bütün il ve ilçe başkanlarımızla birlikte organize bir şekilde kendi milli değerlerimizi gelecek nesillere taşımak için ne gerekiyorsa yapılacaktır. Bizim kendi kültürümüz çalışmayı, üretmeyi gerektirir. Uluslararası arenada da varlığımızı yine milli değerlerimizle devam ettireceğiz" dedi.

15 Temmuz darbe girişimine de değinen Bozkurt, "15 Temmuz 2016 gecesi demokrasimize, birlik ve beraberliğimize kasteden terör örgütü FETÖ'nün hain darbe girişiminin üçüncü yılındayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına kulak vererek sokaklara, meydanlara çıkan, yüreğinde vatan ve millet sevdası taşıyan insanlarımız o gece kirli hesapları bozarak bir destan yazdı. Demokrasiye ve Türkiye'nin aydınlık geleceğine sahip çıkarak, kanlarını, canlarını ortaya koydular. Milletin silahlarıyla milletin vurulduğu o gece onlarca şehit verdik. Milletimiz vatan, millet, istiklal ve istikbal tehlikeye düştüğünde birlik ve beraberliği sağlayarak nasıl tek bir yürek olunabileceğini bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Türkiye'nin önüne set çekmek isteyenler Allah'ın izniyle bu imkana bir daha asla kavuşamayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyor, demokrasi için can vermiş tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor; kahraman gazilerimize, uzun ömürler diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA