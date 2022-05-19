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  3. Milli boksör Ayşe Çağırır, Dünya şampiyonu oldu!

Milli boksör Ayşe Çağırır, Dünya şampiyonu oldu!

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda mücadele eden Fenerbahçeli milli boksör Ayşe Çağırır, final maçında karşılaştığı Kazakistanlı rakibi Alua Balkibekova’yı mağlup ederek Dünya şampiyonu oldu.

Milli boksör Ayşe Çağırır, Dünya şampiyonu oldu!

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 10. gününde milli boksör Ayşe Çağırır, 48 kilo final maçına çıktı.

Son 32 turunda Özbek Marjona Savrieva'yı, son 16 turunda Fransız Rim Bennama'yı, çeyrek finalde İngiliz Demie-Jade Resztan'ı, yarı finalde ise Arjantinli Aldana Florencia Lopez'i geçen milli boksör, finalde Kazakistan'dan Alua Balkibekova ile karşılaştı.

Milli boksör Ayşe Çağırır, Dünya şampiyonu oldu!

DÜNYA ŞAMPİYONU

İlk raundu 5-0 kaybeden Ayşe, ikinci raundu ise 3-2 kazandı. Üçüncü rauntta seyirci desteğini de arkasına alarak rakibi üzerinde son anlarda baskı kuran milli boksör, büyük çekişmeye sahne olan bu raundu 5-0, maçı da 3-2 kazanarak Dünya şampiyonu oldu.

Milli boksörlerin altın madalya mücadelesi 20 Mayıs Cuma günü oynanacak final müsabakalarıyla devam edecek. Buse Naz Çakıroğlu, Kolombiyalı boksör Ingrit Lorena Valencia Victoria ile, 54 kiloda Hatice Akbaş, Romanyalı Lenuta Lacramioara Perijoc ile, +81 kiloda Şennur Demir ise Faslı Mardi Khadija ile altın madalya için ringe çıkacak.

Milli boksör Ayşe Çağırır, Dünya şampiyonu oldu!

BAKAN KASAPOĞLUNDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, altın madalya kazanan Ayşe Çağırır için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbulda düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda milli sporcularımız tarihi başarılara imza atıyor. Şampiyonada 48 kiloda mücadele eden Milli boksörümüz Ayşe Çağırır, dünya şampiyonluğuna ulaşarak bizlere büyük bir gurur yaşattı. Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren Ayşe Çağırırı ve ekibini yürekten tebrik ediyor, şampiyonada madalya mücadelesi veren bütün sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum."

Bölge Gündem Editör Ekibi
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