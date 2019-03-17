22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda ringe çıkan milli boksör Busenaz Sürmeneli, Avrupa şampiyonu oldu.

Rusya'nın Vladikavkas şehrinde düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası bugün oynanan final müsabakalarıyla sona erdi. Ay-yıldızlılar şampiyonayı 1 altın, 2 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplamda 8 madalya ile tamamladı. Milli sporcumuz Busenaz Sürmeneli 69 kiloda Avrupa şampiyonu oldu.

Kadınlar 69 kilo final müsabakasında Busenaz Sürmeneli, İtalyan rakibi Angela Carini'yi 5-0 mağlup ederek altın madalya kazandı. 48 kiloda Melek Yamak, Rus rakibi Ekaterina Paltceva'ya mağlup oldu şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı. Erkekler 64 kilo final müsabakasında Tuğrulhan Erdemir, Rus Alan Abaev'e mağlup olarak şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.

Milli sporculardan Hamide Yavuz (51 kg), Esmanur Koç (75 kg), Tuğba Öz (81 kg), Sueda Şahin (+81 kg) ve Bayram Malkan (81 kg) ise bronz madalya kazandılar.

Kaynak: İHA