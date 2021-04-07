Milli boksör Gamze Soğuksu, gözünü altın madalyaya dikti

Mili boksör Gamze Soğuksu, 2 yıl aradan sonra yapılan Dünya Şampiyonası'nda ülkesine altın madalyayı getirmeyi hedefliyor. Yıldız Kızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 2018 yılında gümüş madalya kazanan, 2019 yılında çeyrek final maçında elenen milli sporcu, Polonya'nın Kielce kentinde 10 Nisan'da başlayacak Gençler Dünya Şampiyonası için hazıklıklarını Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.

2020 TÜRKİYE ŞAMPİYONU

Boksa tesadüfen başladığını anlatan Gamze, "2018'de Türkiye şampiyonu, ardından Avrupa ikincisi oldum. 2019 ve 2020 yıllarında tekrar Türkiye şampiyonu oldum. Avrupa Şampiyonası yapıldı ama pandemiden dolayı Türkiye katılamadı." diye konuştu. Dünya Şampiyonası'na katılacak Genç Kadınlar Milli Takımı'nda yer aldığına işaret eden milli boksör, "Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alarak ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. 2020 yılında Türkiye uluslararası şampiyonalara pandemi nedeniyle katılamadı. Dünya Şampiyonası'na giderek ülkeme 2 yıllık aradan sonra ilk kupayı ben getirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Genç Kadınlar Milli Takım antrenörlerinden İbrahim Gündoğdu da Gamze'nin hedeflerinin yüksek olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Gamze, Dünya Şampiyonası'na gitmeyi hak kazandı. Şampiyonada İstiklal Marşı'mızı dinletmek istiyoruz. Pandemi nedeniyle yeterince antrenman yapamayanlar oldu ama biz bu süreci en iyi şekilde değerlendirdik. Her fırsatta antrenman yaptık. Dünya Şampiyonası'nda altın madalya almak istiyoruz ama asıl büyük hedefimiz 2024 olimpiyatları."

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı