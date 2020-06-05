Milli boksör, sevgilisini öldürmüştü! Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme...

Muğla'da 26 yaşındaki Milli boksör Selim Ahmet K., birlikte yaşadığı kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (25) dövüp göğsünden bıçaklayarak öldürmüştü.

Zeynep Çanpınar'ı öldüren milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu hastane odasında savcıya ifade vermesi sonrası sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘Canavarca hisle adam öldürmek’ suçundan tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Olay, 24 Mayıs'ta sabah saatlerinde Muğla'nın Menteşe ilçesinin Kötekli Mahallesi'nde gerçekleşmişti.

25 yaşındaki Zeynep Şenpınar ile erkek arkadaşı Selim Ahmet K. arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışmada milli boksör olduğu öğrenilen Selim Ahmet K., kavga sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Şenpınar'ı dövüp göğsünden bıçaklamıştı. Ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunmuştu.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Şenpınar'ın öldüğünü belirlemişti. Kendine de bıçakla zarar veren Selim Ahmet K., polis gözetiminde ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.