'Milli Dayanışma Kampanyası'na 846 milyon lira bağış yapıldı

İLETİŞİM Başkanlığı, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası" kapsamında ihtiyaç sahiplerine iletilmek üzere, 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandığını duyurdu.

İletişim Başkanlığı'nın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Milli Dayanışma Kampanyası, milletimizin tam desteğiyle devam ediyor. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere şu ana kadar 846 milyon 606 bin 155 lira bağış yapılmıştır" denildi.

Kaynak: DHA