Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonferans sistemiyle gerçekleştirilen tam katılımlı kabine toplantısının ardından ulusa sesleniş konuşması yaptı. Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattıklarını açıkladı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası kampanyaya desteğini açıklayan isimler...

TÜRKİYE ODALAR VE BORALAR BİRLİĞİ

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu kampanyaya 10 milyon lira destek vereceklerini duyurdu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na TOBB olarak 10 milyon lira destek sağlayacaklarını açıkladı.

Hisarcıklıoğlu, Türk bayrağı sembolünü paylaştığı mesajında, "#BizBizeYeterizTürkiyem" etiketine de yer verdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşını bağışlayarak destek oldu.

Şentop, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na yönelik paylaşımda bulundu.

İçinden geçilen zor günlerin birlik ve dayanışma içinde aşılacağını belirten Şentop, şunları kaydetti:

"Zor günlerden geçiyoruz. Birlik ve dayanışma içinde, birbirimizi gözeterek, birbirimize sahip çıkarak bu zor günleri aşacağız inşallah. Biz birlikte Türkiye’yiz. Birlikte güçlüyüz. Salgına karşı mücadelemizden de hep birlikte galip çıkacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığı ve öncülük ettiği milli dayanışma kampanyası birlik ve beraberliğimizin somut sonuçlarını ortaya koyacaktır. Kendilerine öncülüğü ve yol açıcılığı için şükranlarımı sunuyorum. TBMM Başkanı olarak Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'na ben de 5 maaşımla katılıyorum. Bu zor günleri birlik ve dayanışma içinde aşacağız inşallah."

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’Biz Bize Yeteriz’ diyerek başlattığı ‘Milli Dayanışma Kampanyası’ hakikaten takdir ve tebriğe layıktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İçinden geçtiğimiz zor günleri dayanışma duygularını teşvik ederek, yardımlaşma hissiyatını harekete geçirerek aşacağımıza yürekten inanıyorum. Birbirimize el uzatırsak, zorda kalanlara destek verirsek hem insani hem de İslami sorumluluklarımızı yerine getirmiş oluruz. Bugün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasını dikkatle takip ettim. ’Biz Bize Yeteriz’ diyerek başlattığı ’Milli Dayanışma Kampanyası’ hakikaten takdir ve tebriğe layıktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza gönülden teşekkür ediyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak Milli Dayanışma Kampanyası’na beş (5) maaşımla katılıyorum. İnşallah bu günleri atlatacağız, inanç birliği yaparak, ortak akıl ve irade paydasında buluşarak huzurlu ve güvenli yarınlara beraberce ulaşacağız.

Ben sen yok, biz varız. Çetin şartları omuz omuza birlikte göğüsleyeceğiz. Nitekim biz Türkiye’yiz. Biz Türk milletiyiz. Birlikte çok daha güçlüyüz. Kovid-19’a asla teslim olmayacağız” ifadelerine yer verdi.

YÖK BAKANI PROF. DR. YEKTA SARAÇ VE YÖK ÜYELERİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK üyeleriyle Milli Dayanışma Kampanyası'na birer aylık maaşlarıyla destek verdi

Saraç, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına ilişkin "BizBizeYeterizTürkiyem" etiketini kullanarak, paylaşımda bulundu.

Kampanyaya kendisi ve ve bütün YÖK üyelerinin birer aylık maaşlarını bağışlayarak katıldıklarını bildiren Saraç, "Üniversitelerimizin değerli rektörlerini de bu anlamlı kampanyaya katılmaya davet ediyorum." ifadesine yer verdi.

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ KURTULMUŞ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 maaşını bağışlayarak destek oldu.

Kurtulmuş, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na yönelik paylaşımda bulundu.

Numan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığımız Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 aylık maaşımla destek veriyorum. Gün, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma günüdür." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL TİCARET ODASI BAŞKANI AVDAGİÇ'TEN 5 MİLYON DESTEK

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL katkı sunacaklarını duyurdu.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MAHİR ÜNAL

AK Partş Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Haydi Türkiye’m hep beraber el ele tüm engelleri aşarız. Gün dayanışma ve yardımlaşma günü. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan kampanyaya destek olarak ben de üç maaşımı bağışlıyorum." ifadelerini kullandı.

TÜRK TELEKOM'UN CEO'SU ÜMİT ÖNAL

Ümit Önal paylaşımında "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na, ben de bu ayki maaşımla katılıyorum. Başta yönetici arkadaşlarım olmak üzere, Türk Telekom ailemizin değerli fertlerini de kendi imkânları doğrultusunda desteğe davet ediyorum. Biz bize yeteriz Türkiyem." ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİS BAŞKANI İSMAİL GÜLLE

İsmail Gülle, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdiğini "Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan‘ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na; 95 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu TİM turkihracat ailesi olarak 61 İhracatçı Birliğimiz ile 15 Milyon TL destek veriyoruz. Biz bize yeteriz Türkiyem" notunu düştüğü paylaşım ile duyurdu.

ESENLER BELEDİYE BAŞKANI VE İBB AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ TEVFİK GÖKSU

Tevfik Göksu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Tarihin her döneminde çok büyük badireler atlatsak da, hepsinin üstesinden birlikte geldik. Biz büyük ve gönlü bol bir milletiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu Milli Dayanışma Kampanyası'na ben de 5 aylık maaşımı bağışlıyorum." ifadelerini kullandı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş paylaşımda "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu #bizbizeyeteriz kampanyasına; ben de 6 maaşımı bağışlıyorum. Ayrıca eşim de 13.000 TL değerindeki ziynet eşyalarını bağışlıyor." ifadelerine yer verdi.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TAHİR BÜYÜKAKIN

Tahir Büyükakın "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına ben de 6 aylık maaşımı bağışlıyorum." açıklamasında bulundu.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA DEMİR

Mustafa Demir, paylaşımında "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na ben de 6 aylık maaşımı bağışlıyorum." ifadelerini kullandı.

RTÜK BAŞKANI EBUBEKİR ŞAHİN

Ebubekir Şahin paylaşımında "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiği Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına ben de RTÜK Başkanı olarak 3 aylık maaşımla destek veriyorum. Hiçbir virüs dayanışmamızdan güçlü olamaz." ifadelerini kullandı.

HALUK LEVENT

Ünlü şarkıcı Haluk Levent "Ahbap olarak işimizi iyi yapıyorsak takdir edin, destekleyin ama yaptıklarımızı devlet kurumlarıyla lütfen kıyaslamayın canlarım. Ahbap, sadece STK olarak kendi görevini yapıyor. Bugün sayın Cumhurbaşkanımızın bağış çağrısına Haluk Levent olarak 30 bin tl ile ben de katılıyorum." açıklamasında bulundu.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM YÜCE

Ekrem Yüce paylaşımına "Milletimizin birliği ve beraberliği için Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyarak 6 aylık maaşımı Milli Dayanışma Kampanyasına bağışlıyorum." notunu düştü.

DİYARBAKIR VALİSİ HASAN BASRİ GÜZELOĞLU

Hasan Basri Güzeloğlu, paylaşımında "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Birlik ve Dayanışma Kampanyası’na 1 aylık maaşım ile katılıyorum. Fitre ve Zekat için Ramazan Ayını beklemeyelim." ifadelerini kullandı.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OSMAN ZOLAN

Osman Zolan yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan 'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na ben de 6 aylık maaşım ve eşim Berrin Hanım da 6 aylık emekli maaşı ile katılıyoruz. El ele gönül gönüle vererek birlikte başaracağız inşallah..." ifadelerini kullandı.

AĞRI BELEDİYE BAŞKANI SAVCI SAYAN

Savcı Sayan paylaşımında "Sayın cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu milli dayanışma kampanyasını 2 maaşımı bağışlayarak destekliyorum. " ifadelerine yer verdi.

ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI

Şahin Şerifoğulları "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na bende üç aylık maaşımı bağışlıyorum." açıklamasında bulundu.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKAN YARDIMCISI MEHMET EMİN BİRPINAR

Mehmet Emin Birpınar paylaşımında "Ben de bir maaşımı bağışlıyorum. Helal hoş olsun" ifadesini kullandı.

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI HİLMİ TÜRKMEN

Hilmi Türkmen açıklamasında "Biz bize yeteriz Türkiyem. Cumhurbaşkanımızın başlattığı ve ilk bağışcısı olduğu Milli Dayanışma Kampanyası’na 2 aylık maaşım ile katılıyorum" ifadelerini kullandı.

PENDİK BELEDİYE BAŞKANI AHMET CİN

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu millet tarih boyunca çok büyük badireler, sıkıntılar atlattı. Bugünleri de omuz omuza hep beraber atlatacağız inşallah. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın biz bize yeteriz diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 aylık maaşımla destek oluyorum." ifadelerini kullandı.

BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI YASİN KARTOĞLU

Yasin Kartoğlu, paylaşımına "Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ederek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’nı gönülden destekliyor ve 3 aylık maaşımı bağışlıyorum. Haydi! Hep birlikte bu kampanyaya omuz verelim ve bu süreci dayanışma ile atlatalım." notunu düştü.

BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANI HAKAN BAHADIR

Hakan Bahadır "Medeniyetimiz ve kültürümüz, yardımlaşma, dayanışma, paylaşma üzerine kuruludur. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına katılıyor, hem bir hekim, hem de bir Belediye Başkanı olarak 5 aylık maaşımı ve zekatımı bağışlıyorum." açıklamasında bulundu.

TUZLA BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ YAZICI

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sn. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” Milli Dayanışma kampanyamıza bende 5 maaş ile katılıyorum. Tedbirlere uyarak bu kampanyada yer almayı unutmadan. Bunu da birlikte atlatacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

BAĞCILAR BELEDİYESİ LOKMAN ÇAĞRICI

Lokman Çağrıcı paylaşımında "Komşusu açken tok yatan bizden değildir. (S.A.V) Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Biz Bİze Yeteriz Türkiyem diyerek başlattığı kampanyaya 6 aylık maaşımı bağışlayarak destek oluyorum. Bugün birlik günüdür. Kardeşlerimiz darda kalmasın diye bütün olma günüdür." ifadelerini kullandı.

Milli dayanışma kampanyası başlatıldı! Erdoğan, 7 aylık maaşını bağışladı