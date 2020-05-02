Milli dayanışma kampanyasına düvesini bağışladı

Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Bayburtlu besici Ahmet Nişancı, 450 kiloluk düvesini bağışladı.

Bayburt'un Söğütlü köyünde besicilikle uğraşan eski muhtar Ahmet Nişancı, Covid-19'la mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle dar gelirli vatandaşlara destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na, 450 kilogramlık düvesini bağışlayarak katıldı. Açık artırma usulüyle satılacak düvenin geliri kampanyaya bağışlanacak.

Nişancı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileriyle iletişime geçtiğini ve "Çorbada tuzumuz olsun" diyerek, kampanyaya katkı sunmak istediğini aktardı.

Kaynak: İHA