"Milli Dayanışma Kampanyası"na TRT canlı yayınında destek

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde dün başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek için spor, sanat ve iş dünyasından birçok kişinin katıldığı TRT özel yayınına bağlandı.

Soylu, bu neslin dünyada ve Türkiye'de birçok sınamaya maruz kaldığını, vekalet savaşlarına, çocukların denizlerde hayatını kaybetmesine, göçün acımasızlığına, küresel ekonomik krizlere tanık olduğunu belirtti.

Üst üste bu tip felaketlerle karşı karşıya kalınacağını hiç kimsenin düşünmediğine işaret eden Soylu, insan, ülke, vatan, millet, devlet gibi kavramların tamamının yeniden bina edildiği bir zaman dilimi içerisinde olunduğunu vurguladı.

Türk milletinin asil bir millet olduğunu ve bu sınamadan ayakta kalarak, güçlü şekilde çıkacağını belirten Soylu, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki bu yardımlaşma duygusu, bu dayanışma ve milletimizin birbirine olan muhabbeti ve alakasının bu zor zamanlarda en yüksek noktaya gelmesi bizim gelecek nesillere bırakabileceğimiz en büyük mirastır. Allah bu mirastan bizi yoksun bırakmadı, gelecek nesillerimizi de yoksun bırakmasın. Bu kampanyaya katılan herkese minnetlerimi ve şükranlarımı ifade ediyorum.

Bakanlık olarak biz de gerek valilerimiz gerek kaymakamlarımız gerek bakanlığımızın merkez teşkilatında çalışanlar, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Jandarma Genel Komutanlığımız, Sahil Güvenlik Komutanlığımız, Nüfus Genel Müdürlüğümüz, Göç Genel Müdürlüğümüz bütün arkadaşlarımız bu kampanyaya canla başla katkıda bulunmak için seferber oldular. Hem milletimize hem de çalışma arkadaşlarıma bir kez daha minnetlerimi, şükranlarımı ifade etmek istiyorum."

- "Bu zorlukları inşallah hep birlikte aşacağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da salgının hayatları son derece olumsuz etkilediğini, sancılı bir dönemden geçildiğini belirtti.

Başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının tedbirleri doğrultusunda seferber olduklarını söyledi.

Bakanlar Kurulu üyelerinin "Çorbada tuzumuz olsun" diyerek "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verdiğini anımsatan Kurum, Bakanlık çalışanlarının kampanyaya destek olacağını dile getirdi.

Kampanyaya büyük bir ilgi olduğunu aktaran Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu milletimizin büyüklüğünü gösteriyor. Böyle bir milletin ferdi olmaktan da hakikaten gurur, onur duyuyoruz. Türkiye olarak, devlet-millet dayanışması nasıl yapılırmış tüm dünyaya örnek oluyoruz ve gerçekten bugün yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma günü olduğunu, yardıma ihtiyacı olanlara el verme günü olduğunu düşünüyoruz. Bugün bu zorlukları inşallah hep birlikte aşacağız ve her zaman da aştık. Bir kez daha bu kampanyaya destek olan milletimizin her bir ferdine çok teşekkür ediyoruz."





Kaynak: AA