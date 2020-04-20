Milli Dayanışma Kampanyası'nda ne kadar toplandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TÜM VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Dayanışma Kampanyasına ilişkin yaptığı açıklamada "Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasında toplanan para tutarı da 1 milyar 800 milyon liraya yaklaştı. Hayırseverlerimizi bir kez daha kampanyamıza davet ediyorum. Gelin bu rakamı 2 milyar liranın üzerine çıkararak tarihi bir dayanışma örneği gösterelim." ifadelerini kullandı.