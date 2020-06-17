Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Uzaktan yapılacak

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETİM ORTAMLARINDA YÜRÜTÜLECEK

Safran, tüm öğretmen ve okul yöneticilerinin katılacağı 22-30 Haziran tarihlerinde yapılacak mesleki çalışma dönemi ile ilgili açıklama yaptı.

Haziran mesleki çalışma dönemi faaliyetlerinin uzaktan çevrim içi öğretim ortamlarında yürütüleceğini bildiren Safran, tüm yönetici ve öğretmenlere başarılar diledi.

Safran'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Öğretmenlerimizin katılacağı Haziran Mesleki Çalışma Dönemi faaliyetleri uzaktan çevirimiçi öğretim ortamlarında yürütülecektir. Tüm yönetici ve öğretmenlerimize başarılar dilerim."

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran'ın paylaşımı: