Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı! Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili eğitim programı başvuru tarihleri belli oldu

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlık ile Yıldız Teknik Üniversitesi arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü İmza Töreni'nde konuşma yaptı. Konuşmasında Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına İlişkin Yönerge'nin Bakanlığın internette sitesinde yayımlandığını duyurdu.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim başvuru programlarına başvurular 1-10 Haziran tarihleri arasında alınacak. Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-05 Eylül 2022, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.

19 Kasım 2022'de yapılacak yazılı sınav başvuruları ise 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak. Sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak. Sonuçların ardından sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan eğitim kurulunun aldığı kararla Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'na yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla adaylık dâhil öğretmenlikte on yıl hizmeti bulunan öğretmenlerin, Başöğretmenlik Eğitim Programı'na ise yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenlerin başvuruda bulunabilecekleri bildirildi.

Uzman ve başöğretmen unvanları için başvuruda bulunacak öğretmenlerde/uzman öğretmenlerde aranan şartlardan biri olan mesleki gelişim çalışmaları, Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında görev yapan tüm branş/alan öğretmenlerinin her bir alandaki görevlerden en az birini yapabilecekleri şekilde "Eğitim Öğretim ve Rehberlik Çalışmaları, Yönetime Katılım ve Araştırma ile Geliştirme Çalışmaları" olmak üzere üç çalışma alanı olarak belirlendi.

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen/uzman öğretmenlerden uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunacak kişiler, üç çalışma alanı olarak belirlenen mesleki gelişim çalışmalarını tamamlayabilmeleri için çalışma alanlarının en az ikisinden birer çalışma yapmaları gerektiği bildirildi.

