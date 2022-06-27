Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 'Bu ülkede matematik, yabancı dil öğretilemiyor’ söylemini tarihin çöplüğüne gömeceğiz

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve TRT arasında İngilizce dersi kazanımlarına yönelik TRT eğitim içeriklerinin derslerde ve yaz okulunda kullanılması, etkinlikler yapılması, basılı ve dijital öğretim materyallerinin geliştirilmesi amacıyla "İngilizce Öğretimi ve Yaz Okulları İngilizce Kurslarına Yönelik İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Bakanlığın Başöğretmen Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen protokol imza töreninde konuşan Bakan Özer, Brezilya’da gerçekleşen Liselerarası Dünya Şampiyonasında Dünya Şampiyonu olan TVF Spor Lisesi’ni başarısından dolayı kutladı.

“Bizim mesleki eğitimde yapmış olduğumuz sektörlerle iş birliği kapasitesini artık eğitim verdiğimiz tüm alanlara yaymaktan, genişletmekten dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. Bizler son zamanlarda eğitimdeki paradigmayı değiştirmeye başladık” diyen Bakan Özer, MEB olarak özellikle yeni dönemde dil eğitimine ağırlıkla önem verdiklerini anlattı.

“YABANCI DİL BAŞARIYI YAKALAYAMADIĞIMIZ ALANLARDAN BİRİSİ"

Matematiğin de bir dil olduğunu belirterek matematik seferberliği başlattıklarını hatırlatan Özer, yabancı dilin başarının yakalanamadığı alanlardan birisi olduğunu ifade ederek, “Yabancı dil eğitimi yıllardan beri eğitim sistemimizde yaygın bir şekilde tüm okullarımızda başarıyı yakalayamadığımız alanlardan birisi. Bu amaçla MEB olarak bu dönem İngilizce eğitiminden başlayarak İngilizceyi ana odağımıza koyarak ve İngilizceyi bir gramer öğretiminin ötesine geçirerek onu günlük yaşam kodlarıyla, onu günlük yaşamda kullanacak ve yaz okullarında bir ders anlatımı şeklinde değil, yeni metodolojileri, yeni yaklaşımları eğitimin içerisine derç edilişi şeklinde yeni bir yaklaşımı ilk kez yaz okullarında uygulayacağız” dedi.

“İLK KEZ İNGİLİZCE VE ARAPÇADAN DA DESTEKLEME YETİŞTİRME KURSLARI AÇACAĞIZ”

Mesleki eğitimdeki iş birliğini eğitim verdikleri tüm alanlarda yaygınlaştıracakları mesajını veren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Artık eğitimimizi eğitim-üretim-istihdam döngüsünü güçlendirecek şekilde yeniden şekillendireceğiz” notunu düştü. 2022-2023 eğitim öğretim yılında İngilizce ve Arapçadan da Destekleme Yetiştirme Kursları açılacağını duyuran Bakan Özer, şunları söyledi:

“Yeni bir açılım yapacağız, onu da kamuoyuna duyurmak isterim. Destekleme Yetiştirme Kurslarında biz Türkçe, matematik ve fen bilimlerinde öğrencilerimize destek veriyoruz. Yabancı dille ilgili başlatmış olduğumuz bu seferberliği, yaz okulunu 2022-2023 eğitim-öğretim yılından itibaren Destekleme Yetiştirme Kurslarıyla birlikte yeniden şekillendireceğiz. 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren Türkçe, matematik ve fen bilimlerine ilave olarak ilk kez İngilizce ve Arapçadan da Destekleme Yetiştirme Kursları açacağız. Bu kurslarda İngilizce veya Arapça yeni yaklaşımları deneyerek, nasıl mesleki eğitimde ‘Aradığım elemanı bulamıyorum’ retoriğini tarihin çöplüğüne adım adım gömüyorsak ‘Bu ülkede matematik, yabancı dil öğretilemiyor’ söylemini inşallah tarihin çöplüğüne hep birlikte gömeceğiz.”

Konuşmaların ardından Bakan Özer ve Sobacı, iş birliği protokolünü imzaladı.

PROTOKOLÜN SAĞLADIKLARI

Protokolle TRT'ye ait İngilizce içeriklerin derslerde kullanılmasına imkan sağlaması, yaz okulu çerçevesinde gerçekleştirilecek etkinlikler için basılı ve dijital materyal geliştirmek amacıyla ortak çalışmalar yapılması, yabancı dil öğretimi ile ilgili materyal geliştirilmesi ve yaz okulu çerçevesinde öğrencilerin kullanımına sunulması amaçlanıyor.

Protokolle ayrıca yaz okulu çerçevesinde kullanılmak üzere İngilizce alanında içerik geliştirmek üzere TRT ile ortak çalışmalar yapılması, İngilizce dört dil yeterliğinin (okuma, yazma, konuşma, dinleme) ölçülmesine ilişkin materyallerin TRT iş birliği ile geliştirilmesi, iş birliği çerçevesindeki faaliyetleri TRT onayı doğrultusunda yazılı, görsel ve sosyal medya aracılığıyla paylaşılması hedefleniyor.

(İHA)