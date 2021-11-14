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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Sınavlarda yeni dönem!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ehliyet sınavlarında ilk kez uygulanacak animasyonlu soruların olacağını ifade etti. Özer, e-sınav formatında yapılan sınavlarda uygulanacak bu format için "Uygulama, soruların daha anlaşılabilir olmasını sağlayacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Sınavlarda yeni dönem!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan yeni sisteme göre, e-sınav yöntemiyle yapılan ehliyet sınavlarında ilk kez uygulanmaya başlanacak animasyonlu sorular yer alacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de bu yenilikle ilgili, "Uygulama, soruların daha anlaşılabilir olmasını sağladığı gibi ölçülmek istenen davranışların da net bir şekilde ortaya konulmasına katkıda bulunacak" ifadelerini kullandı.

SAĞLAYACAĞI YARARIN GELİŞTİRİLMESİ AMAÇLANIYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; bu sistemle birlikte ehliyet sınavlarında yer alan soruların görsel açıdan zenginleştirilmesi, soruların içeriğinin ve sağlayacağı yararın geliştirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda animasyonlu sorular hazırlanarak sınav daha yararlı bir modelle desteklenmiş olacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Sınavlarda yeni dönem!

ÖRNEKLERİ iNTERNET ÜZERİNDEN ERİŞİME SUNULDU

Hazırlanacak animasyonlu sorularda sınava girecek adaylar, gerçek yaşamlara uygun durumlarla karşılaşacak. Adayların sınav öncesinde soru çeşidine alışması ve sıkıntı yaşamaması açısından animasyonlu sorular internet üzerinden de erişime sunulacak. Animasyonlu sorulara da yer verilen deneme sınavları hazırlanarak Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün http://odsgm.meb.gov.tr ve http://esinavdeneme.meb.gov.tr/ uzantılı internet adreslerinde erişime sunuldu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Sınavlarda yeni dönem!

İŞİTME ENGELLİ ADAYLAR İÇİN DE ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Ehliyet sınavlarında ilk defa animasyonlu soruların yer alacağı bilgisini veren bakan Mahmut Özer, konuyla ilgili "Uygulama, soruların daha anlaşılabilir olmasını sağladığı gibi ölçülmesi istenen davranışların da net bir şekilde ortaya konulmasına katkıda bulunacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Sınavlarda yeni dönem!

İşitme engelli adaylarımız için de işaret dilinde sürücü eğitim setleri ve animasyonlu soruların hazırlanmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Tüm çalışmalarımız büyük bir özveriyle yürütülüyor. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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