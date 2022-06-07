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  3. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: LGS'de iptal edilen hiçbir soru yok

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: LGS'de iptal edilen hiçbir soru yok

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özer geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirilen LGS sınavı ile ilgili "LGS'de bugün itibariyle iptal edilen hiçbir soru yok" dedi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: LGS'de iptal edilen hiçbir soru yok

Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yapılan sınavda hiçbir sorunun iptalinin olmadığını söyleyerek, sınav sonuçlarını 30 Haziran'da açıklanacağını söyledi. Bakan Özer ayrıca 12. sınıf öğrencilerde hiç kimsenin devamsızlıktan dolayı sınıfta bırakılmayacağı bilgisini verdi. 

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: LGS'de iptal edilen hiçbir soru yok

19 YILIN EN FAZLA ÖĞRETMEN ATAMASI

Programda yapılacak olan öğretmen atamaları ile ilgili konuşan Bakan Özer, son 19 yılda en fazla öğretmen atamasının bu iktidar döneminde yapıldığını belirterek, "500 bin öğretmen varken bu öğretmenlerin yüzde 40'ı kadınken, bugün bu oran arttı, kadın öğretmen sayısı da arttı, yüzde 59. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını azaltamadığınız zaman kalite düşer." şeklinde konuştu. Özer, "Okul öncesi öğretmenlerin sayısı artık daha fazla olacak. Özellikle İstanbul'a ağırlık veriyoruz. Yapacağımız atamada öğretmenlerimizin yüzde 50'sini İstanbul'a atamayı planlıyoruz.  Öğretmen ataması takvimini, hazırlıklar bittiğinde Cumhurbaşkanımız açıklayacak. 2022-2023 eğitim-öğretim yılına bu atanacak öğretmenleri yetiştireceğiz." ifadelerine yer verdi. 

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: LGS'de iptal edilen hiçbir soru yok

"60 BİN ÖĞRETMEN HAKTAN YARARLANIYOR"

Dün açıklanan 3600 ek gösterge hakkında bilgi veren Bakan Özer, "60 bin öğretmenimiz bu haktan yararlanıyor. 411 bin civarında da emekli öğretmenimiz, yani yaklaşık 470 bin öğretmenimiz bu haktan yararlanacak" dedi. 

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: LGS'de iptal edilen hiçbir soru yok

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