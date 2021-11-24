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  3. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerle "başöğretmen"i ziyaret etti!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerle "başöğretmen"i ziyaret etti!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle 81 ilden bir araya gelen öğretmenlerle birlikte Anıtkabir'e giderek 'başöğretmen'i ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerle "başöğretmen"i ziyaret etti!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yurdun 81 ilinden gelen öğretmenlerle buluşarak, başöğretmen Mustafa Kemal AtatürkAnıtkabir'de ziyaret etti. Özer başkanlığındaki bakanlık bürokratları ve öğretmenlerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'da ilerleyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrine çelenk bıraktı. Heyet daha sonrasında saygı duruşunda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerle "başöğretmen"i ziyaret etti!

DEFTERE YAZI YAZDI

Bakan Özer, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ne "Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakarlığınız derecesiyle orantılı bulunacaktır' diyerek önemini işaret buyurduğunuz öğretmenlerimizin bu özel gününde 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle huzurlarınızdayız. Ülkemizin en büyük zenginliği olan çocuklarımızı çağın gerektirdiği bilgi, donanım ve beceriyle yetiştirmeyi en büyük görev addediyoruz. Yeni nesilleri emanet ettiğiniz öğretmenlerimizle birlikte bizlere çizdiğiniz hedefler doğrultusunda gelecek kuşaklara daha müreffeh, güçlü ve itibarlı bir ülke bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz. Ruhunuz şad olsun." cümlelerini yazdı.

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