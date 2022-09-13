Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Tüm okullarımıza tüm ihtiyaçlarını karşılamayla ilgili bütçe gönderdik"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bugün Zonguldak Valiliğine ziyarette bulundu. Özer, Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeleri sırasında şehirdeki eğitim hakkında bilgiler alan bakan, daha sonra açılışı yapılacak olan liseye giderek törene katıldı.

Açılış töreninde konuşma yapan Bakan Mahmut Özer, "Okul öncesinden mesleki eğitime, okulların kütüphaneyle donatılmasından köy okullarının yaşam merkezi olarak hayata geçirilmesine kadar seferberlik yürütülüyor" şeklinde konuştu.

"GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Konuşmalarına devam eden Özer,

"Öğrenci başarı araştırmalarıyla ilgili OECD ülkelerinin uluslararası bağımsız PISA ve TIMMS gibi araştırmalarında Türkiye, her girmiş olduğu döngüde başarılarını bir önceki döngüye göre çok daha artırarak çıktı. Bu, gerçekten kolay süreç değildi. Böyle bir sürecin sadece eğitimle değil, diğer tüm alanlardaki hizmetin tüm kitlelere erişmesiyle ilgili sürecin başarıyla tamamlanabilmesi için gerçekten çok büyük liderliğe ihtiyaç vardı. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a eğitime vermiş olduğu tüm destekler için her yıl bütçede en büyük payı Milli Eğitim Bakanlığına verdiği için tüm öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz adına şükranlarımı arz etmek istiyorum.

İnşallah bizler de mevcut kitleselleşen eğitimin kalitesini artırmak için tüm arkadaşlarımızla birlikte sahada olarak gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Okul öncesinden mesleki eğitime, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemekten Öğretmenlik Meslek Kanunu'na, okulların kütüphaneyle donatılmasından köy okullarının yaşam merkezi olarak tekrar hayata geçirilmesine kadar gerçekten tüm Türkiye'de müthiş seferberlik yürütülüyor. Odaklanıldığı zaman çok kısa süreler içerisinde ne kadar hızlı mesafeler aldığımızı görebilmekten de büyük mutluluk duyuyorum."

"1 MİLYON ÇIRAK KALFANIN OLDUĞU MESLEKİ EĞİTİM SİSTEMİMİZ OLACAK"

Okul öncesi eğitim alanında büyük ilerlemeler kaydettiklerini belirten Bakan Özer, "Mesleki eğitimi benzer şekilde... Bir sene önce eğitim sistemimizdeki çırak kalfa sayısı 159 binken bugün 730 bin çırak kalfanın olduğu bir mesleki eğitim sistemine sahibiz. İnşallah yıl sonuna kadar Cumhurbaşkanımızın da açıklamış olduğu gibi 1 milyon çırak kalfanın olduğu mesleki eğitim sistemimiz olacak" ifadelerini kullandı.

"TÜM OKULLARIMIZA TÜM İHTİYAÇLARINI KARŞILAMALARI İÇİN BÜTÇE GÖNDERDİK"

Bu zamana kadar yapılmayan ve bu yıl ilk defa gerçekleştirilen okullara bütçe yardımıyla ilgili de konuşan Özer şu ifadeler yer verdi:

"Ama eğitim öğretim hazırlıklarıyla ilgili en önemli hamlelerden bir tanesi, ilk kez sadece ortaöğretime değil, temel eğitimdeki tüm okullarımıza tüm ihtiyaçlarını karşılamayla ilgili bütçe gönderdik. Milli Eğitim Bakanlığı, ortaöğretim kurumlarına temizlik, kırtasiye, küçük onarım ve donatım, laboratuvar ihtiyaçlarını karşılamak için bütçe gönderirken temel eğitim okullarına bütçe göndermiyordu. Bütçeleri genelde il ve ilçe emrine gönderiyordu. Oradaki planlamayla mümkün olduğu kadar ihtiyaç karşılanmaya çalışılıyordu. İlk kez okullarla Bakanlık doğrudan temas kurmuş oldu. Tüm okullara temizlikten kırtasiye, küçük onarım ve donatıma kadar yeni eğitim öğretim yılına hazırlanmasıyla ilgili 3,7 milyar liralık bütçeyi gönderdik. Bütçe gönderilmeyen eğitim sisteminde tek bir okul kalmadı. Okullarımız bu gönderilmiş olan 3 milyar 750 milyon liralık bütçenin dün itibarıyla sadece 2 milyar 150 milyonunu kullanabildiler. Yani okullarımızın hesaplarında kullanılmak üzere 1 milyar 600 milyon liralık bütçe hazır olarak bulunuyor."

"Buradan yeni başlangıcın da müjdesini vermek istiyorum. İnşallah kısa zamanda da İstanbul'da başkanımızla birlikte olacağız. İstanbul'da Köksal Toptan Lisesinin açılışını aynı ekiple gerçekleştirmiş olacağız" diyerek konuşmalarını sonlandıran Mahmut Özer, Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesinin açılışını gerçekleştirdi.