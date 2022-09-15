Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den öğretmenlere büyük müjde! "Öğretmenlerimiz öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimle konaklayabilecek”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenler için öğretmenevlerine dair yeni bir düzenleme yaptıklarını açıkladı.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den öğretmenlere büyük müjde! "Öğretmenlerimiz öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimle konaklayabilecek”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 yılı eğitim öğretim yılıyla ilgili yapmış oldukları bir yeniliği açıkladı. "Öğretmenlerimizin bize ilettiği talepleri değerlendirerek onların çalışma koşullarını iyileştirmek için adım atmaya devam ediyoruz" şeklinde konuşan Bakan Özer, bugünden itibaren, öğretmenlerin öğretmenevlerinden yüzde 50 indirimle faydalanmasını sağlayacakları yeni bir düzenleme yaptıklarını duyurdu.

"YENİ BİR ADIM ATTIK"

Düzenleme ile ilgili açıklamalarına devam eden Milli Eğitim Bakanı, şu ifadelere yer verdi:

“17 Haziran’da 2021-2022 eğitim-öğretim yılı tamamlandıktan sonra, tüm yaz boyu okul yöneticilerimizle hazırlık toplantıları yaptık. Öğretmenlerimiz ve okul yöneticilerimizle sürekli birlikteyiz. Öğretmenlerimizin bize ilettiği talepleri değerlendirerek onların çalışma koşullarını iyileştirmek için adım atmaya devam ediyoruz.

Öğretmenlerimizin istekleri arasında öğretmenevlerinden diğer kamu personelinden daha yüksek bir indirimle faydalanmak yer alıyordu. Bu yönde yeni bir adım attık. Düzenlemeye ilişkin yazıyı illerimize gönderdik. Bugünden itibaren öğretmenlerimiz öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimle konaklayabilecek.”

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