Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in son hali görenleri şaşkına çevirdi! İmajındaki değişimle bambaşka birine dönüştü!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilere verdiği önem ve değerle ön plana çıkmaya devam ediyor. Okullarda ve sınavlarda öğrencilere sağladığı kolaylıklar sayesinde velilerin de gönlünü hoş eden Özer, imaj değişimiyle bu defa hem kendini hem de sevenlerini mutlu etti. Bıyık bırakan Milli Eğitim Bakanı, sosyal medya takipçilerinden tam not aldı.

"TANIYAMADIM"

Bakan Mahmut Özer'in, Kilis Valiliğini ziyaretinin ardından il eğitim değerlendirme toplantısının ardından Milli Eğitim Bakanlığı resmi Twitter adresinde fotoğrafları paylaşıldı. Kıvırcık uzun saçlı ve bıyık tercih etmeyen Özer'in, saçlarını kestirip ve bıyık bıraktığını görenler, bakanı tanımakta zorluk çekerken, yeni imajına ilişkin olumlu yorumlarda bulundular. Bunun yanı sıra "Bakanım tanıyamadım" şeklinde yorumlar da beraberinde geldi.

İşte Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in imaj değişimi;