Alkollü sürücü yayalara çarptı: 1 ölü 1 ağır yaralı26 Haziran 2022 Pazar Şans Topu Çekiliş Sonuçları | 26.06.2022 Şans Topu Çekiliş Sonuç EkranıMilli Eğitim Bakanı müjdeyi verdi! Meslek liselerine ekmek fabrikaları kurulacakTV8 canlı yayın Survivor All Star 146. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeATV canlı yayın Gül Masalı 2. bölüm full, tek parça izle | Gül Masalı son bölüm izle YoutubeManisa'da korkutan yangın! 105 dönüm ormanlık alan zarar gördüLGBT'li bireylerin izinsiz yürüyüşüne toma ile polis müdahalesi! "Temizlik imandandır"Denizli'de yolcu otobüsü tarlaya devrildi! Çok sayıda yaralı varÜmit Özdağ'ın sığınmacı nefreti bitmek bilmiyor! "Suriye sınırına ilk mayını yerleştireceğiz"Çiçeği burnunda gelin Seda Sayan bakın aslen nereli çıktı!
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Milli Eğitim Bakanı müjdeyi verdi! Meslek liselerine ekmek fabrikaları kurulacak

Milli Eğitim Bakanı müjdeyi verdi! Meslek liselerine ekmek fabrikaları kurulacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 81 ilde 100 noktadaki meslek lisemize ekmek fabrikası kurulacağı haberini vererek, vatandaşı düşük maliyetli ekmek ile buluşturacakları müjdesini verdi.

Milli Eğitim Bakanı müjdeyi verdi! Meslek liselerine ekmek fabrikaları kurulacak

Konya'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Eğitimden Üretime Tarım Çalıştayı'nnda konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer vatandaşın yüzünü güldürecek bir haberi verdi. 81 ilte 100 farklı okluda gerçekleştirilecek olan çalşıma ile ekmek fabrikası kurulacağı haberiin veren Özer, meslek liselerinde 1 mlyon ekmek üretileceğini söyledi. 

Milli Eğitim Bakanı müjdeyi verdi! Meslek liselerine ekmek fabrikaları kurulacak

15 OKULDA EKMEK FABRİKASI

Artan fiyatlar nedeni ile vatandaşın bir hayli zorlanması son günlerde gündem olmuşken Milli Eğitim Bakanı iç ferahlatıcı haber verdi. Son zamanlarda ekmekle ilgili çok fazla spekülasyonlar başladığını söyleyen Özer, "Ülkemizdeki 15 okulda ekmek fabrikası kurduk. Şu anda 250 bin günlük ekmek üretim kapasitesine ulaştık. Geçen hafta Gaziantep'te günlük 50 bin ekmek üretim protokolü imzaladık." diyerek müjdeyi verdi.

Milli Eğitim Bakanı müjdeyi verdi! Meslek liselerine ekmek fabrikaları kurulacak

GÜNLÜK 1 MİLYON EKMEK ÜRETİMİ HEDEFLENİYOR

Bakan Özer, "Buradan ilk defa açıklıyorum.Türkiye'de 81 ilde 100 noktadaki meslek lisemize ekmek fabrikası kuracağız. Günlük 1 milyon ekmek üretim kapasitesiyle, o liselerin satış büfelerinde vatandaşlarımızı düşük fiyatlı ekmekle buluşturacağız." şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanı müjdeyi verdi! Meslek liselerine ekmek fabrikaları kurulacak

 

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT