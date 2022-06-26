Milli Eğitim Bakanı müjdeyi verdi! Meslek liselerine ekmek fabrikaları kurulacak

Konya'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Eğitimden Üretime Tarım Çalıştayı'nnda konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer vatandaşın yüzünü güldürecek bir haberi verdi. 81 ilte 100 farklı okluda gerçekleştirilecek olan çalşıma ile ekmek fabrikası kurulacağı haberiin veren Özer, meslek liselerinde 1 mlyon ekmek üretileceğini söyledi.

15 OKULDA EKMEK FABRİKASI

Artan fiyatlar nedeni ile vatandaşın bir hayli zorlanması son günlerde gündem olmuşken Milli Eğitim Bakanı iç ferahlatıcı haber verdi. Son zamanlarda ekmekle ilgili çok fazla spekülasyonlar başladığını söyleyen Özer, "Ülkemizdeki 15 okulda ekmek fabrikası kurduk. Şu anda 250 bin günlük ekmek üretim kapasitesine ulaştık. Geçen hafta Gaziantep'te günlük 50 bin ekmek üretim protokolü imzaladık." diyerek müjdeyi verdi.

GÜNLÜK 1 MİLYON EKMEK ÜRETİMİ HEDEFLENİYOR

Bakan Özer, "Buradan ilk defa açıklıyorum.Türkiye'de 81 ilde 100 noktadaki meslek lisemize ekmek fabrikası kuracağız. Günlük 1 milyon ekmek üretim kapasitesiyle, o liselerin satış büfelerinde vatandaşlarımızı düşük fiyatlı ekmekle buluşturacağız." şeklinde konuştu.