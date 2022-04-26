Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! “Yeni programla okullar arası farklılıklar azalacak”

Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için okullar arası imkan farklılıklarını minimize etmenin, temel hedeflerden biri olduğunu önemle vurgulayan Özer, bu kapsamda hayata geçirecekleri uygulamalardan birinin de Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce başlatılan Okul Ortaklığı Programı olduğunu söyledi.

“OKULLAR ARASI İŞBİRLİĞİ ARTACAK”

Gerçekleştirilecek olan programla, okullar arasındaki imkan farklılıklarının azaltılmasını ve fırsat eşitliğinin sağlanmasının amaçlandığını söyleyen Bakan Özer, " Okullar arasındaki iş birliği ve desteği artırarak, eğitim öğretim sürecine katkı sağlamak, üreten ve paylaşan dinamik okullar anlayışını geliştirmek, öğrenciler arasında bilgi, kültür, sevgi, saygı, sosyal sorumluluk, yardımlaşma, dayanışma gibi konuları paylaşmak ve geliştirmek büyük önem taşıyor” diye konuştu.

“AMAÇ ÖĞRENME TOPLULUKLARI OLUŞTURMAK”

Programla farklı eğitim tecrübelerine sahip okulların, tecrübelerini ortak okullarla paylaşmasını sağlayacaklarını belirten Özer, “Genel amaç, eğitim öğretimin niteliğini artıracak ortak faaliyetler gerçekleştirmek, deneyimleri paylaşmak, olumlu örnekleri hayata kazandırmak, öğrenme toplulukları oluşturmaktır. Öğrenci ve öğretmenlerde eğitim geleneği, proje tecrübeleri, bilgi, deneyim, kurum kültürü ve değer paylaşımının karşılıklı olarak aktarılması, bu programın en önemli amaçlarındandır" ifadelerini kullandı.

PROGRAMDA YER ALACAK KONULAR NELER?

Program dahilinde, okulların ortak çalışma yapacakları konular ise şöyle olacak: "Akademik başarıyı artırma çalışmalarını ortaklaşa planlama ve uygulama", "öğretmenlere yönelik ortak eğitimler düzenleme", "patent, faydalı model, marka, tasarım tescili alma sürecinde iş birlikli çalışmalar yürütme", "destekleme ve yetiştirme kurslarına yönelik ortak çalışmalar yürütme", "zümrelerin kullandığı öğretim yöntem ve tekniklerine yönelik paylaşımda bulunma", "toplum hizmeti çalışmaları ve sosyal sorumluluk projeleri yürütme."

Açıklanan bilgilere göre, okul ortaklığı programı 4 yıl süreli olacak ve bu sürenin sonunda ortak okullarda değişiklik yapılabilecek. Okul Ortaklığı Programı Uygulama Kılavuzu da il, ilçe ve okullara duyuruldu.

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