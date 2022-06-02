Milli Eğitim Bakanı Özer, engelli adaylar için yeni bir proje duyurdu!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Etimesgut Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nda, Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nın açılışında yaptığı konuşmada, vatandaşların Türkiye'nin her noktasına ulaşan halk eğitim merkezleriyle istedikleri eğitimi alabilmelerini sağladıklarını dile getirdi.

Özer, 998 halk eğitim merkezinde vatandaşların talepleri alınarak hangi kursları istiyorlarsa onları sunma gayreti içinde olduklarını belirtti.

Geçen yıl halk eğitim merkezlerinden yararlanan kursiyer sayısının yaklaşık 5 milyon olduğunu aktaran Özer, şöyle konuştu:

"2022 yılında hedefimizi, her ay 1 milyon vatandaşa ulaşmak olarak koyduk. Çünkü biliyoruz ki bu sadece vatandaşlarımızı kendilerine konforlu bir yaşam elde etmeleri anlamında desteklemiyor, aynı zamanda kadın istihdamını da olumlu bir şekilde destekliyor. Ebeveynlerin eğitim seviyelerini artırdığınız zaman biliyoruz ki okullardaki çocuklarımızın akademik başarıları da dolaylı olarak artıyor.

2021 yılında 5 milyon vatandaşımıza kurs hizmeti sunarken, 2022 yılında 5 ayı tamamlamadan 5 milyon 225 bin vatandaşımızı bu hizmetlerden yararlandırdık. Bu kurslardan yararlanan kursiyerlerin yüzde 70'i kadınlarımız. Yılın sonuna kadar hedefimiz 10 milyon. İnanıyorum ki bakan yardımcımız, genel müdürümüz bunu 12 milyona çok rahat bir şekilde eriştirecekler."

OLGUNLAŞMA ENSTİTÜLERİNİN SAYISI ARTIYOR

Türkiye'nin 24 noktasındaki olgunlaşma enstitüleriyle ilgili projeleri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirdiklerini belirten Özer, "Şu anda 24 olan olgunlaşma enstitüsü sayısını da genel müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar neticesinde 29'a çıkarıyoruz. Bugün itibarıyla Edirne, Balıkesir, Kastamonu, Zonguldak ve Siirt'te de birer tane olgunlaşma enstitüsü kuruyoruz." diye konuştu.

SADECE ENGELLİLERE ÖZEL

Özer, 18 yaş üstü engellilerin eğitimlerine devam edebilmesi için uzun zamandır çalışma yürüttüklerini anlatarak, "2 hafta içerisinde tüm süreç tamamlanmış olacak ve İstanbul, Ankara ve İzmir'de ilkini yapmak üzere engelli yetişkin vatandaşlarımızın hizmetinde olan, sadece engelli vatandaşlarımıza hizmet veren halk eğitim merkezlerini kurmuş olacağız. Buraya, engelli vatandaşlarımızın ve ebeveynlerinin erişimlerini de ücretsiz bir şekilde sağlamış olacağız." şeklinde konuştu.

6 AYDA 12 BİN 105 KURS AÇILDI

Ankara Valisi Vasip Şahin de konuşmasında "hayat boyu öğrenme"nin Milli Eğitim Bakanlığının en temel faaliyet alanlarından birisi olduğunu, taşrada, valiler ve kaymakamların da bu konuda uğraş verdiğini belirtti. Ankara'daki halk eğitim merkezlerinde son altı ay içerisinde 12 bin 105 kurs açıldığını dile getiren Şahin, yaklaşık 189 bin 500 kursiyerin de bu kurslardan istifade ettiğini belirtti. Şahin, "Kursiyerlerimizin yaklaşık yüzde 70'e yakını kadınlarımızdan oluşuyor. Önümüzdeki yıllar çok daha fazla insanımıza bu hizmetlerimizle ulaşmaya gayret göstereceğiz." dedi.

(AA)