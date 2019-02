Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk Bozüyük’te

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AK Parti Bozüyük Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı ile milletvekilleri, iş insanları, hayırseverler, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin iştirak ettiği akşam yemeği organizasyonuna katıldı.

Kasımpaşa Mahallesi Köteşliler Caddesi üzerindeki AK Parti Bozüyük Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy, Bozüyük Belediye Başkanı ve AK Parti'nin Bozüyük Belediye Başkan Adayı Fatih Bakıcı, parti yetkilileri ve çok sayıda partili katıldı.

Duaların edilmesiyle merkezin açılış kurdelesi protokol erkanı tarafından kesildi. Daha sonra partililere bir konuşma yapan Bozüyük Belediye Başkanı ve AK Parti'nin Bozüyük Belediye Başkan Adayı Fatih Bakıcı, "5 yıl önce 23 Şubat tarihinde yine seçim koordinasyon merkezimizin açılışını o günün Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı beyefendiyle birlikte gerçekleştirmiş ve seçimi kazanmıştık" diyerek, "İnşallah yine sizlerin katılımıyla da Rabbim bizlere nasip etsin" ifadelerini kullandı.

"Bizler, kurucu genel başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin altında görev yapmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyoruz" diyen Bakıcı, şöyle devam etti:

"Bizler, göreve geldiğimiz günden itibaren bu memlekete ne hizmet gerekliyse yapacağımızın sözünü verdik ve akabinde söz verdiğimiz bütün projeleri, yapılması gereken ne varsa hayata geçirdik. Şuanda da Bozüyük'ümüzün her alanında, her mahallesinde bu projeler milletimize hizmet etmektedir. Ama 5 yıl daha Bozüyük'te "AK Parti Belediyeciliği'nin devam etmesini istiyoruz. Çünkü yıllar boyunca Bozüyük, "AK Parti Belediyeciliği'ni görmedi. Hemen yanımızda Bilecik, 2004 yılından beri milletvekilimiz Selim Yağcı ile birlikte "AK Parti Belediyeciliği'nin hizmetlerini gördü. Bizler de kendi memleketimize hizmet etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Genel ile yerel birleşmesi dediğimiz zaman Bozüyük'te birçok projeyi hayata geçirdik. Allah nasip ederse yine aşk ile şevk ile bu memlekete hizmet etmeye kendimizi adadık. Bu yolda Allah nasip ederse teşkilatımızda yer alan tüm gençlerimizle, kadın kollarımızla, ana kademe ve AK Parti gönül dostlarıyla Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi gönüllere girerek bu siyaseti kazanacağız. Bizler, her anlamda hazırız ve hizmet etmeye devam edeceğiz."

Ardından konuşan Milli Eğitim Bakanı Selçuk da, Fatih Bakıcı'nın yanında olduklarını belirterek, son 5 yılda hayata geçirdiği projelerden ötürü kendisini takdir ettiklerini kaydetti.

Bakan Selçuk akşam yemeğine katıldı

Seçim koordinasyon merkezi açılışının ardından milletvekilleri, iş insanları, hayırseverler, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin iştirak ettiği akşam yemeği organizasyonuna geçildi. Burada organizasyona, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Bozüyük Belediye Başkanı ve AK Parti'nin Bozüyük Belediye Başkan Adayı Fatih Bakıcı ve diğer davetliler katıldı.

Burada ilk olarak konuşan Bozüyük Belediye Başkanı ve AK Parti'nin Bozüyük Belediye Başkan Adayı Fatih Bakıcı, eğitimin önemine dikkat çekerek, katılımlarından dolayı başta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk olmak üzere tüm katılanlara teşekkür etti.

"Bu memlekete hep birlikte omuz vermek zorundayız"

Buradaki programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da, eğitimin sadece sınıflar içerisinde yapılan faaliyetler olmadığına dikkat çekerek, eğitim dendiğinde emek, ekonomi ve demokrasinin denmiş olduğunu söyledi. Bu memlekete herkesin omuz vermesi gerektiğini aktaran Selçuk, "Bozüyük ben mi diyor, biz mi diyor, hepimiz mi diyor? Önce buna karar vermesi lazım. Eğer hepimiz dersek ayrımız gayrımız olmamalı. Ayrılmadan hepsi bizim evladımızdır, hepsi bizim çocuğumuzdur, hepsi bizim toprakların evladı diyerek bu memlekete hep birlikte omuz vermek zorundayız. Eğer bunu yapmazsak inanın kendi kavgalarımızdan, kendi huzursuzluklarımızdan Türkiye'nin evlatlarına, çocuklarına hatta doğmamış çocuklara da sağlıklı bir miras bırakamayız. Bizim geçmişteki kavgalarımız olabilir, bizim şuanda kavgalarımız, çatışmalarımız olabilir. Ama bizim kendi aramızdaki bazı tartışmalar, kavgalar sadece insan oluşumuzdan kaynaklıdır. Hepimiz ayrı düşünebiliriz, ayrı giyinebiliriz, ayrı fikirlerimiz olabilir. Önemli olan bütün bunları bir armoni içerisinde değerlendirmek ve bu farklılıkları bu memleketin kalkınması için bir fırsat olarak görmektir" diye konuştu.

"Aslında orta gelir tuzağı diye bir şey yoktur, orta eğitim tuzağı vardır"

Bakan Selçuk, "Bu çerçevede eğitime çok iş düştüğünün farkındayız" diyerek, şöyle konuştu:

"Ama eğitimi sadece sınıf içerisindeki bir eğitim olarak görmüyoruz. Aile eğitimi, sosyal medya, sokak yani hayat sahnesinin tamamı olarak görüyoruz. Çünkü eğitim biraz önce ifade ettiğim gibi ekonomiyle doğrudan ilgilidir. Bir orta gelir tuzağı diye bir kavram var hepiniz biliyorsunuz. Milli gelir seviyesi 10 bin doların üstüne çıkamayan orada kalan ülkelere orta gelir tuzağına düşmüş ülkeler diyorlar. Aslında orta gelir tuzağı diye bir şey yoktur. Aslında olan şey orta eğitim tuzağıdır. Eğer eğitiminiz orta ise ekonominiz orta olur. Dolayısıyla bizim muhakkak eğitime yatırım yapmamız lazım. Ama bu eğitimi hayatla barışık şekilde yapmamız lazım. İş dünyasıyla iç içe yapmamız lazım. Bu eğitimi, "lise mezunu hangi becerilere sahiptir?" sorusunu sorarak yapmamız lazım. Yaptığımız eğitimin, bu ülkenin barışına, bu ülkenin huzuruna ne kadar hizmet ediyor diye yapmamız lazım. Bunu böyle yaptığımızda inanın toplumda refah seviyesi de artacak. Refah seviyesi artınca da estetik zevkler daha ön plana çıkacaktır. Toplum, daha güzel bir toplum haline gelecektir. Diyorlar ya "eğitim şart." Eğitim şart diyenler başkaları için eğitimi şart görüyorlar. Kendileri için görmüyorlar. Herkes için eğitim şart olduğu zaman toplum kalkınıyor. Toplumlar birlikte yükseliyorlar."

Bakan Selçuk, konuşmasında mesleki eğitimin önemine de değindi. Konuşmanın ardından Başkan Bakıcı, Bakan Selçuk'a bir tablo hediye etti.

