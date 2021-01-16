Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Açık Öğretim Okulları sınav tarihlerini açıkladı!
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Açık Öğretim Okulları sınavlarının tarihlerini açıkladı. Yapılan açıklamada "Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. 1. Dönem sınavları 25 Şubat 2021’de, 2. Dönem sınavları 25 Mart’ta başlayacak." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Açık Öğretim Okulları sınav tarihleri ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
Ziya Selçuk yaptığı açıklamada; "Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır." ifadelerine yer verdi.
Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 16, 2021
I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de
II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak.
Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum. pic.twitter.com/vRsblWDjnU
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