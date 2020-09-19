Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı: Öğrencilere ücretsiz maske verilecek
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,"Okullarda tüm dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı. Önümüzdeki üç hafta içinde tüm öğrencilere ücretsiz maske desteği vereceğiz. Maskeleri, okullarımıza ulaştırdık." dedi.
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,"Okullarda tüm dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı. Önümüzdeki üç hafta içinde tüm öğrencilere ücretsiz maske desteği vereceğiz. Maskeleri, okullarımıza ulaştırdık." dedi.
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