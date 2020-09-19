Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı: Öğrencilere ücretsiz maske verilecek

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,"Okullarda tüm dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı. Önümüzdeki üç hafta içinde tüm öğrencilere ücretsiz maske desteği vereceğiz. Maskeleri, okullarımıza ulaştırdık." dedi.

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