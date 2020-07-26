Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı: Okullar açılacak

Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı iş takvimine göre okullar 31 Ağustos Pazartesi günü açılacak ancak koronavirüs salgını da sürüyor. Okulların açılıp açılmayacağı öğrenci ve veliler tarafından merak konusu olurken konuya ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan okulların açılma durumuna ilişkin paylaşımda bulundu.

Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün, 2. sınıf öğrencisi bir çocuğun kendisine "okulların açılıp açılmayacağını" sorduğunu aktardı.

"ÇOCUĞUN TEK DERDİ, TATİLİ DOYA DOYA YAŞAMAK DEĞİL Mİ?"

Bu durumun, anne-baba kaygısının, çocuğun yanında konuşulan belirsizlik halinin yansıması olduğuna işaret eden Selçuk, "Yaz tatili bitti mi? Hayır. Çocuğun şu anki tek derdi, hak ettiği bu tatili doya doya yaşamak değil mi? Kaygılarımızla meraklarımızla belirsizliği çok konuşarak, sadece olumsuza odaklanarak çocuklarımıza da kendimize de zarar veriyoruz. Bu çocukların şu anki meselesi 'Dışarı çıktım mı, arkadaşımla buluştum mu, yoruldum mu, susadım mı, yarın yine oynayacak mıyım?" olmalı." dedi.

ÇOCUKLAR GÜVENDE OLACAK

Açıklamalarını sürdüren Selçuk şunları kaydetti:

O yavruya verdiğim cevabı buradan bir kez daha yineliyorum, sizler de çocuklarınıza söylersiniz; okullar gerekli hazırlıklar yapılarak açılacak. Sen güvende olacaksın. Öğretmenine ve arkadaşlarına kavuşacaksın inşallah. Şimdi yaz tatilindesin, tatilin tadını çıkar."