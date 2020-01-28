Milli Eğitim Bakanı Selçuk, depremden etkilenen çocuklarla yakından ilgilendi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ'da yaşanan deprem sonrası bölgede bulunan çocuklara Psikososyal Müdahale Travma Ekibi ile beraber, psikososyal destek çalışmalarını yürüttü.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Ocak Cuma günü meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki Elazığ depreminin ardından 25 Ocak Cumartesi günü afet bölgesine giderek depremden etkilenen çocuklara psikososyal destek çalışmaları yürüttü. Bakanlığın, afet planları içinde yer alan uygulamaların deprem olduktan hemen sonra başlandığını dün katıldığı bir televizyon kanalında açıklayan Selçuk, Elazığ'da depremden etkilenen çocuklarla bir araya geldi ve dizleri üzerine çökerek oyunlar oynadı. Sınıf ortamında çocuklarla matematik işlemlerini dahi oyun oynayarak gerçekleştiren Selçuk, çocuklara hediye de dağıttı.

Kaynak: İHA