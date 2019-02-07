Milli Eğitim Bakanı Selçuk Pazar günü Ordu’da

Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 9 Şubat Pazar günü Fatsa ilçesine geleceğini söyledi.

Müdür Atinkaya yaptığı açıklamada, "9 Şubat Pazar günü Fatsa ilçemizde Milli Eğitim Bakanımızı ağırlayacağız. Fatsa Matematik Müzesi ve Bilim Evi ile Fatsa Bilim ve Sanat Merkezini ziyaret edecek" dedi.

Eğitimde kısa sürede marka ilçe olduklarını belirten Atinkaya, "Çalışmalarımızı ekip arkadaşlarımızla birlikte yaparak başarımızı her dönem üst seviyelere çıkardık. Hedefimiz 2023 vizyonuna uygun eğitim çıtasına yükselmektir. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un talimatları ile eğitimimize ilçede devam ediyoruz. Bakanımızın vizyonunun geniş olması bizlerin de önünü açıyor. Fatsa'da 2 yıldır görevimizi devam ettiriyoruz. Tekli eğitime geçmek amaçlı eğitim yatırımlarının biran önce bitmesi için gece-gündüz demeden çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Eğitim yatırımlarımızdan bazılar ise Dolunay Anadolu Lisesi, Kız Meslek Ana Okulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Kurtuluş İlkokulu 2019 yılı yeni eğitim öğretim yılında eğitime açmayı planlıyoruz. Özelikle Türkiye'de ikinci, Karadeniz Bölgesi'nde tek olan Fatsa Matematik Müzesi ve kodlama atölyesinin ilçemize kazandırdık. Müzemiz sabah 09.00 ile 17.00 arası öğrencilerimize açıktır. Açıldığı günden bu zamana kadar 3 bin öğretmen ve öğrencimize sunum yapılarak ziyaretleri gerçekleşti. Ayrıca ilçemizde büyük bir eksiklik olan bilim sanat merkezini kazandırmış bulundurmaktayız. Eğitim-öğretim yılımız sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Ben de yeni dönemde ilçedeki tüm okulları ziyaret ederek okulların son durumu ile ilgili okul yöneticilerinden bilgi alıyorum. Ziyaretlerim devam edecek ve ziyaretlerde okulun eksik ve taleplerini değerlendiriyoruz. Başarılı bir yıl geçireceğimize inanıyorum. İnşallah Fatsa eğitim çıtasını daha da üst seviyelere çıkaracaktır" diye konuştu.

Kaynak: İHA