Ünlü oyuncu Seda Güven'in acı günü! Sosyal medya hesabında duyurduSon dakika | Bakan Pakdemirli açıkladı! Hatay ve Mersin'deki orman yangınları kontrol altına alındıLyon, Uğurcan'a kancayı taktı | Trabzonspor teklifin artırılmasını istediMehmet Ekrem Dinler kimdir? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü?Son dakika | Yeşilçam'ın acı kaybı: Usta yönetmen ve senarist Mehmet Ekrem Dinler hayatını kaybetti17 Temmuz 2021 spor manşetleri | Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan krizi!Tam da araları düzelmişti! Mohammed Alsaloussi sessizliğini bozdu: "Şeyma'dan ayrılmak isteyen bendim!"19 Temmuz 2021 bankalar açık mı? | Arefe günü, kurban bayramı öncesi bankalar açık mı 2021?Apple okula dönüş kampanya hediyesi 2021Kurban Bayramında hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı: Üçüncü ve dördüncü güne dikkat! O bölgelerde sıcak hava kavuracak, diğer yerlerde yağış var
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. Milli Eğitim Bakanı Selçuk son noktayı koydu! Okulların açılacağı tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Selçuk son noktayı koydu! Okulların açılacağı tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların ne zaman açılacağına ilişkin olarak," İnşallah 6 Eylül'de açacağız. Hep birlikte bunun için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk son noktayı koydu! Okulların açılacağı tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,  çok sayıda yerel kanalda yayınlanan Anadolu Soruyor programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Selçuk, telafi eğitimi ve okulların açılması konusunda önemli ifadeler kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca öğrencilerin tatillerini verimli geçirmeleri için uygulanan "Telafide Ben de Varım" programı kapsamındaki faaliyetlerin tüm illerde olup olmadığına ilişkin soru üzerine Selçuk, 81 ilin tüm ilçelerinde etkinlikler olduğunu ve yaklaşık 8 milyon öğrencinin bunlara katıldığını söyledi.

Selçuk, Telafide Ben de Varım programının öğrencilerin yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına sağladığı katkıya ilişkin soru üzerine, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile çocukların yatkın olduğu spor alanlarının belirlendiği bir çalışma yaptıklarını hatırlattı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk son noktayı koydu! Okulların açılacağı tarih belli oldu

Bu program kapsamında da birçok faaliyet düzenlendiğine dikkati çeken Selçuk, okçuluk, satranç, dart gibi etkinliklerde çocukların yetenekli oldukları alanların da ortaya çıktığını anlattı.

ÖĞRENCİLER İSTEDİĞİ ZAMAN TELAFİYE KATILABİLECEK

Bakan Selçuk, devam eden Telafide Ben de Varım programına tüm illerde isteyen öğrencilerin diledikleri zaman katılabileceğinin altını çizdi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk son noktayı koydu! Okulların açılacağı tarih belli oldu

OKULLARIN AÇILMASI

Bakan Selçuk, "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna karşılık, "Türkiye'nin şu anda, şu aşamada okulları açmaktan daha önemli bir işi olmaması lazım." dedi.

"VAKA SAYILARININ YÜKSELMEMESİ İÇİN NE GEREKİYORSA YAPALIM "

Kurban Bayramı döneminde tüm vatandaşlara Kovid-19 tedbirlerine uyma çağrısı yapan Selçuk, "Bayram döneminde dikkatli olalım, vaka sayısının yükselmemesi için ne gerekiyorsa yapalım. Bunu çocuklarımızın, bu ülkenin geleceği için, bu ülkenin çocuklarının ruh sağlığı için yapalım. Buna ihtiyacımız var." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk son noktayı koydu! Okulların açılacağı tarih belli oldu

OKULLARIN AÇILACAĞI TARİH 

Bakan Selçuk, okulların açılması için herkesin üstüne düşeni yapması gerektiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Okulları açacağız. Artık bu ülke çocuklarını daha fazla eve kapatmamalı, öğretmenlerini daha fazla yormamalı. Velilerimizi daha çok yormamalıyız. Okullarımızı açmalıyız, inşallah 6 Eylül'de açacağız. Hep birlikte bunun için ne gerekiyorsa yapacağız."

Kaynak: AA

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT