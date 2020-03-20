İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, uzaktan eğitim sürecine ilişkin bilgilendirme yaptı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, uzaktan eğitim sürecine ilişkin bilgilendirme yaptı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Instagram üzerinden canlı yayınla uzaktan eğitim sürecine ilişkin bilgilendirme yaptı. Bakan Selçuk, Instagram hesabı "ziyaselcukprofdr" üzerinden canlı yayın ile 23 Mart'ta başlayacak uzaktan eğitim sürecine ilişkin bilgi verdi. Selçuk, uzaktan...

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, uzaktan eğitim sürecine ilişkin bilgilendirme yaptı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Instagram üzerinden canlı yayınla uzaktan eğitim sürecine ilişkin bilgilendirme yaptı.

Bakan Selçuk, Instagram hesabı "ziyaselcukprofdr" üzerinden canlı yayın ile 23 Mart'ta başlayacak uzaktan eğitim sürecine ilişkin bilgi verdi.

Selçuk, uzaktan eğitime ilişkin soruları da yanıtladı.


Kaynak: AA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT