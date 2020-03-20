Milli Eğitim Bakanı Selçuk, uzaktan eğitim sürecine ilişkin bilgilendirme yaptı
ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Instagram üzerinden canlı yayınla uzaktan eğitim sürecine ilişkin bilgilendirme yaptı. Bakan Selçuk, Instagram hesabı "ziyaselcukprofdr" üzerinden canlı yayın ile 23 Mart'ta başlayacak uzaktan eğitim sürecine ilişkin bilgi verdi. Selçuk, uzaktan...
ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Instagram üzerinden canlı yayınla uzaktan eğitim sürecine ilişkin bilgilendirme yaptı.
Bakan Selçuk, Instagram hesabı "ziyaselcukprofdr" üzerinden canlı yayın ile 23 Mart'ta başlayacak uzaktan eğitim sürecine ilişkin bilgi verdi.
Selçuk, uzaktan eğitime ilişkin soruları da yanıtladı.
Kaynak: AA
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