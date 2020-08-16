Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Yüz yüze eğitime başlamamız lazım

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,31 Ağustos tarihinde uzaktan eğitimle açılacak okullara ilişkin olarak Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bakan Selçuk,"Bir Bakan olarak değil, bir “öğretmen” olarak yazıyorum, lütfen okuyun. Hem de yanınıza gelmişim de gözünüzün içine bakarak konuşuyormuşum gibi okuyun.Eğitim; çocuğun iç çekişini, kahkahasını, “Öretmenim!” deyişini duyarak, saçını okşayarak, omzuna dokunarak, kaş göz işaretiyle çaktırmadan uyararak, birlikte eğlenerek ve teneffüste üşümesin diye montunun önünü kapatarak yapılır. Uzaktan eğitimde bunlar yok, olmayacak da..." ifadelerini kullandı.

"UZAKTAN EĞİTİME HAZIRIZ"

Bakan Selçuk açıklamasının devamında,"Uzaktan eğitime biz her detayıyla hazırız ve en iyisini yapacağız ama sınıf ortamının, okul ikliminin ruhunu ekranlara üfleyemeyiz. Ne yapsak eksik kalır. Bu yüzden bizim eğitim öğretimi layıkıyla devam ettirebilmek için okullara dönmemiz, yüz yüze eğitime başlamamız lazım." dedi.

“Okulları birlikte açacağız.” derken samimiyiz, sizleri bu sorumluluğa ortak olmaya çağırıyoruz." diyen Selçuk,"Sizsiz başaramayız. Lütfen maske takın, mesafenizi koruyun ki okulları açıp işimizi yapabilelim, çocuklar okullarına kavuşsun. Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz adına rica ediyorum." açıklamasında bulundu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılmasına ilişkin olarak,"31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz. 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim başlayacak. Yüz yüze eğitime 21 Eylül'de geçilecek. İsteyen özel okullar 17 Ağustos'tan itibaren uzaktan eğitime başlayabilecek." demişti.