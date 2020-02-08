Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Elazığ'daki okul durumu hakkında açıklama

Gezi ve incelemelerde bulunmak için geldiği Karaman'da konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ ve Malatya'da deprem nedeniyle eğitime açılamayan okullar için telafi eğitimlerine başlayacaklarını dile getirerek, ara tatilin okul dönemi olarak geçirileceğini bildirdi.