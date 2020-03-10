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  3. Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan ‘korona virüs tedbirleri’ açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan ‘korona virüs tedbirleri’ açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Korona virüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan ‘korona virüs tedbirleri’ açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Korona virüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Korona virüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Okulların tatil takvimiyle ilgili resmî kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA




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