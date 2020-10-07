Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan "köy okulları" ile ilgili paylaşım!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada köy okullarının, öğrenci sayısına bakılmaksızın velilerin tercihine bağlı olarak açık kalacağını belirtti.

Bakan Selçuk, paylaşımında, köy okullarının tüm kademelerde yüz yüze eğitime başlayacağını anımsattı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Öğrenci sayısına bakılmaksızın köy okulları, velilerimizin tercihine bağlı olarak açık kalacak. Benim de okuduğum köy okullarımız, eğitimin gözbebeğidir."