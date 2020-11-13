Formula 1 Türkiye'de ilk antrenman turları tamamlandıİki apartmanın arasında kalan sahipsiz mezarlık ilgi odağı oldu16 yaşındaki Ceyda Toyran Miss Model seçildi!Grip aşısı bulamayanlar, dermanı aktarlarda arıyorElon Musk: İki testim negatif, ikisi pozitif çıktı; düzmece bir şeyler var!Alzheimer hastası yaşlı kadın, jandarma ekiplerince bulunduLewis Baker: "Gelecek adına iyi sinyaller veriyoruz"Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltıÖğretmenler Günü şiirleri | En güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleriBir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer! İşte yeni baş rol oyuncusu!
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan önemli yüz yüze eğitim açıklaması! 'Ara tatilden sonra...'

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan önemli yüz yüze eğitim açıklaması! 'Ara tatilden sonra...'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 16-20 Kasım tarihleri arasında yapılan ara tatilin ardından tüm kademelerde yüz yüze eğitime geçme temennisinde olduklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan önemli yüz yüze eğitim açıklaması! 'Ara tatilden sonra...'

Milli Eğitim Bakanı Ziya, Twitter hesabı üzerinden yüz yüze eğitime ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Selçuk, "Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Öyleyse başlığı açıyorum: #maskenitakçünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var" dedi.

 

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT