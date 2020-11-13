Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan önemli yüz yüze eğitim açıklaması! 'Ara tatilden sonra...'

Milli Eğitim Bakanı Ziya, Twitter hesabı üzerinden yüz yüze eğitime ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Selçuk, "Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Öyleyse başlığı açıyorum: #maskenitakçünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var" dedi.