Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan rehber kitaptaki çizimlere ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, rehber kitapta yer alan çizimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, kitapta yer alan çizimlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yararlı içerikler var, bütünü görmeden detayı eleştirmek yanlış ama çizimlerde kasıt varsa onaylamayız, nitekim inceleme başlattık. Kadın baş tacıdır, kadınlar üzerinden siyaset yapmanın bırakılması lazım."

Ayrıntılar geliyor...

NE OLMUŞTU?

Bazı gazetelerin "MEB kitaplarında başı açık annenin kötü, başörtülü anneyi iyi gösterildiği" iddiasıyla yaptığı haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmıştı. Bakanlıktan açıklama gelirken kitapta yer alan fakat söz konusu gazetelerin yayınlamadığı görsellerde durumun anlatıldığı gibi olmadığı görülmüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kitabın bazı haber sitelerinde iddia edildiği gibi öğrencilere yönelik değil, rehberlik öğretmenlerinin mesleki gelişimine kaynak olarak hazırlandığı bildirilmişti.

FARKLI GÖRSELLERİN BİRLEŞTİRİLDİĞİ BELİRTİLMİŞTİ

Açıklamada, "Söz konusu haberde, kitapta yer alan 150'nin üzerindeki görsel içerisinden yalnızca 4 görsel bir araya getirilerek bütünü yansıtmayan maksatlı bir algı oluşturulmak istendiği görülmektedir. Hazırlanan kitap içeriğinde söz konusu haberde iddia edildiği gibi bir algının oluşup oluşmadığının araştırılması için ön değerlendirme ve inceleme çalışmaları başlatılmıştır." ifadelerine yer verilmişti.