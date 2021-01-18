Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil paylaşımı

Son dakika haberi... İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 22 Ocak 2021 tarihinde ara tatile girecek. Koronavirüs salgını nedeniyle derslerini uzaktan eğitim şeklinde alan öğrenciler bu yılın stresini atmak için ara tatili bekliyor. Milli Eğitim Bakanı Selçuk da sosyal medya hesabından ara tatil ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

''BU TATİLDEN ÖNCEKİ SON HAFTA''

Bakan Selçuk paylaşımında şu ifadelerini kullandı;

"Bu, tatilden önceki son hafta çocuklarım. Çok yoruldunuz, gayret ettiniz. Zor günlerde gayreti elden bırakmadınız, var olun. Emekleri, gayretleri, yardımları için hem öğretmenlerimize hem öğrencilerimize ülkemiz adına teşekkür ediyorum."