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  3. Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Dünyanın en iyi dijital eğitim altyapısını kuracağız

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Dünyanın en iyi dijital eğitim altyapısını kuracağız

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Dünyanın en iyi dijital eğitim altyapısını kuracağız. Bu konuda büyük bir vizyonumuz, hedefimiz var, hayalimiz bu.'' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Dünyanın en iyi dijital eğitim altyapısını kuracağız

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, uzaktan eğitime ilişkin yaptığı açıklamada dünya genelinde uzaktan eğitim için en çok çaba sarf eden ülkelerin başında geldiklerini ve salgın sürecinde İnternete ulaşamayan çocuklar için bir çok noktada  EBA Destek Merkezi kurduklarını belirtti.,

Selçuk: "Türkiye'nin bütün ülkelerden daha iyi bir duruma nasıl gelebileceği sorusunu hep gündemde tuttuk ve bunu da çok büyük ölçüde başardık. Çok iddialı olarak söylüyorum, dünyadaki 3-5 ülkeden bir tanesi Türkiye.

İnternete ulaşamayan çocuklarımız için sayısı 6 binlere ulaşan EBA Destek Merkezi kurduk. İnternet ve bilgisayar ihtiyacı olan her çocuğumuz bu merkezlere gelip çalışabilir.

Dünyanın en iyi dijital eğitim altyapısını kuracağız. Bu konuda büyük bir vizyonumuz, hedefimiz var, hayalimiz bu.
 

Yaz aylarında yaptığımız yayınlarda büyük ilerleme var.

Özel eğitim alanında yaptıklarımızı çok önemli buluyorum, büyük bir sorumluluğumuz var.

Tüm yaptığımız çalışmalar gelişerek zenginleşerek devam edecek.

Bir öğrencimiz aynı anda kardeşi televizyon izlerken tekrara ihtiyaç duyuyor. Dikkate alarak daha sonra tekrar yayınları yapıyoruz.

Stüdyoları defalarca ziyaret ettim TRT’deki arkadaşların sımsıkı işine sarıldığını gördüm.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın birikimi ve arkamızda TRT’nin gücü var.''

ayrıntılar gelecek...

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