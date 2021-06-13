Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı: 432 bin Suriyeli çocuk okul dışında

Evlerinden yurtlarından koparılıp, hayatta kalmak için başka ülkelere kaçtılar. Savaşın en büyük mağdurları çocuklar yine çocuklar oldu. Okul sıralarında olması gereken çocuklar bombaların gölgesinde yaşam mücadelesi veriyor. Suriye'den kaçan çocukların eğitim hakkı da ne yazık ki ellerinden alındı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ülkede eğitim çağındaki 432 bin 956 Suriyeli çocuğun okul dışında kaldığını ifade etti.

"OKULLARA KAYIT SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk çocukların eğitim durumu ile ilgili paylaştığı bilgilerde, “Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, eğitim çağında 1 milyon 272 bin 691 nüfus bulunmaktadır. Eğitim çağındaki nüfusun 839.735’i öğrenci olup, eğitim öğretime dahil edilmiştir. Okullaşamayan 432.956 geçici koruma altındaki öğrencilerin okullara kayıt süreci ise devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

"BİRLİKTE EĞİTİM GÖRÜYORLAR"

Mülteci çocuklar için herhangi bir ayrımın yapılmadığına dikkat çeken Bakan Selçuk çocukların birlikte eğitim gördüğüne dikkat çekti. Selçuk, ayrıca geçici sığınma altındaki öğrencilerin devlet okullarında, Türk akranlarıyla birlikte eğitim öğretim gördüklerini belirterek “Bu öğrenciler yaklaşık olarak 15 bin 839 okulda eğitim öğretim faaliyetlerine katılmaktadır” dedi.

"SURİYELİ GÖNÜLLÜ EĞİTİCİLER GÖREV ALIYOR"

Okullarda Suriyeli öğrencilerin eğitim sürecini değerlendiren Bakan Selçuk, “Teşvik ödemeleri UNICEF tarafından yapılmakta olan Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında sınıf dışı etkinlikler, saha çalışmaları, tercümanlık, aile bilgilendirme faaliyetleri gibi belirlenen alanlarda destek olan Suriyeli gönüllü eğiticiler görev yapmaktadırlar. Gönüllü eğitici sayısı 11 bin 911‘dir” diye konuştu.