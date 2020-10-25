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  3. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da 'Nasıl başladı nasıl bitti' akımına katıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da 'Nasıl başladı nasıl bitti' akımına katıldı

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da "Nasıl başladı ve nasıl bitti?" akımına katıldı. Selçuk, ilkokul fotoğrafını ve bugünü paylaşarak, ''Burası, öğrencisi olduğum Emirler köyündeki ilkokul. O zaman öğrenciydim, şimdi öğretmenim. Acaba bu yavrular, bu okula tekrar kim olarak dönecekler?'' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da 'Nasıl başladı nasıl bitti' akımına katıldı

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukken öğrenci olduğu Emirler köyünde bulunan ilkokulda çekilmiş çocukluk fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. 

Son günlerin en çok konuşulan akımı olan 'Nasıl başladı nasıl bitti' paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Bakan Selçuk,  "Nasıl başladı ve nasıl bitti?" paylaşımlarına iki fotoğrafla katıldı. 

''BEN DE KATILAYIM''

Bakan Selçuk, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "'Nasıl başladı, nasıl bitti?' paylaşımlarına ben de katılayım. Burası, öğrencisi olduğum Emirler köyündeki ilkokul. Çok şey değişmiş ama duvarlar bugün bu kuzuların seslerini duyuyor. O zaman öğrenciydim, şimdi öğretmenim. Acaba bu yavrular, bu okula tekrar kim olarak dönecekler?" dedi.

 

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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