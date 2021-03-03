Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk müjdeledi: 380’e yakın kurs programı hazırlandı

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün, Halk Eğitim Merkezleri kurslarını kırsal alanda yaygınlaştırmayı hedefleyen ‘Kurslarımızla Köylerdeyiz’ tanıtım programına katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimin yaygınlaştırılması konusunda yapılan yeniliklerden söz etti.

25 bin muhtara mektup gönderildiğini belirten Bakan Selçuk, “Elbette eğitim beşikten mezara kadardır diyoruz ama daha çok okul çağı çocukları için eğitim düşünülüyor. Bugün öyle bir dünyada yaşıyoruz ki bırakın yıllar içerisinde aylar içerisinde büyük değişimler dönüşümler yaşanıyor. Hayat boyu öğrenme artık normal öğrenme haline geliyor. Kim nerede hangi eğitimi alırsa alsın muhakkak süreçte hayatı boyunca bu eğitimini yenilemek ortaya çıkan değişimlere ayak uydurmak zorunda kalıyor. Bu yüzden de durmuyoruz en iyi bunu muhtarlarımız bilirler. Durursak paslanırız. Bu hayatın her alanında temel bir ilke bildiğiniz gibi” şeklinde konuştu.

HER YERDE, HERKES İÇİN EĞİTİM!

Selçuk, köylerle, üretimle, tarımla ilgilenilmesinin sebebini Aşık Veysel’in sözleriyle açıklayarak şu sözleri kaydetti;

“Veysel usta, ‘Karnın yardım kazmayınan belinen, yüzün yırttım tırnağınan elinen, yine beni karşıladı gülünen, benim sadık yarim kara topraktır’ derken aslında binlerce yılın nefesini bize armağan ediyor ve bundan sonraki binlerce yılında müjdesini bizimle paylaşıyor. Bu yüzden de üreticilerimizin kıymetini çok daha iyi anladığımız bir çağı yaşıyoruz ve bunu desteklemek de bizim ana vazifemiz. Sizlerle bugün paylaştığımız bu hizmet Halk Eğitimi Merkezleri vasıtasıyla paylaştığımız bu hizmetin duyurulması son derece önemli. Sizler bunu köy köy kişi kişi bu mesajımızı ulaştırdığınızda büyük bir atılım olacak ve bütün bu kurs alanlarında köylerde üretimle toprak arasında çok daha yüksek bir ilişki kurulacak. Her yerde herkes için eğitim prensibimizi de hayata geçirmiş olacak. Hepinizin bildiği gibi ekonomideki, toplumdaki, ailede sürdürülebilirlik bunların hepsi üretimle ilgili.”

''AÇILAN MERKEZLER ARTIK HALKIMIZIN AYAĞINA GİTMELİ''

Üretimin bir yolu ve metodunun olması gerektiğinin vurgulayan Bakan Selçuk, “Tarımsal üretimde metotlar çok değişti ve maliyetler, verimlilik ve benzeri konularda yeni bakış açılar var. Bizim bu yeni usulleri, yeni yöntemleri, yeni teknikleri halkımızla paylaşmak için çok güzel bir yolumuz var. ‘Halk Eğitim Merkezleri’. Bütün Türkiye’ye yayılmış vaziyette bu hizmetlerimizi zevkle yürütüyoruz. Bu açılan merkezlerin artık halkımızın ayağına gitmesi lazım. Arz temelli bir yaklaşımı artık ikinci plana alıyoruz. Biz talep temelli bir yaklaşımdan hareket ediyoruz. Ne talep ediliyorsa, neye ihtiyaç varsa bizim hizmetimizin muhtevası da odur. Elimizde şunlar var biz de şunlar var işimize yararsa biçiminde bir yaklaşım değil arz temelli bir yaklaşım değil, talep temelli bir yaklaşımı tercih ediyoruz. Bunu hatırlarsınız öğretmen eğitimleri içinde hizmet içi eğitimler içinde değerlendiriyoruz. Öğretmenlerimize sadece birkaç konuda eğitimi arz etmek değil öğretmenlerimiz siz neyi talep ediyorsunuz biz onun hizmetini içeriğini hazırlayalım şeklinde bir yaklaşım sergiliyoruz” ifadelerini kullandı.

300'E YAKIN YENİ KURS PROGRAMI...

Halk Eğitim Merkezleri bünyesinde 380’e yakın kurs programı hazırlandığının müjdeleyen Selçuk, “Bunların hepsi hayatın gerçekleriyle uyumlu. Bugün toplumu, dünyanın, ihracatın neye ihtiyacı varsa onların adı konulmuş burada. Bu üretimler hayata geçtiğinde tarımsal üretimin kılcal damarlara yayılması ve yeni yöntemlerle modern usullerle üretimin artırılması noktasında büyük bir yolumuz var yolculuğumuz var. Bu yolculukta da muhtarlarımız bizim yakın arkadaşlarımız, bizim yoldaşlarımız. Çünkü onlar vasıtasıyla biz Anadolu’da bizim elimiz kolumuz, beynimiz olmasını istiyoruz” açıklamasında bulundu.