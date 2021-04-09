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  3. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, o öğrencileri yere göğe sığdıramadı: Dünyada örneği yok!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, o öğrencileri yere göğe sığdıramadı: Dünyada örneği yok!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, pandemi sürecinde meslek liselerinin uluslararası bir başarı gösterdiğini vurgulayarak, ''Dünyada ikinci bir ülke yok ki salgın döneminde ülkenin ihtiyaçlarını karşılamada meslek liselerinin en önde koşturması söz konusu olsun. Sadece Türkiye'de meslek liselerinin uzaktan kumandalı solunum cihazları, kızılötesi termometreler, maskeler ve benzeri onlarca, belki yüzlerce alanda üretim içinde olduklarını biliyoruz.'' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, o öğrencileri yere göğe sığdıramadı: Dünyada örneği yok!

Temel atma ve açılış töreni için Kırklareli'ye gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, meslek liselerinin koronavirüs salgını sürecinde imza attıkları başarılardan söz etti. 

Meslek lisesi öğrencilerinin yaptıkları bu çalışmalarla dünyaya örnek olunduğunu belirten Selçuk, ayrıca bu çalışmaların dünyada başka örneğinin olmadığını bu sayede meslek liseleriyle gurur duyduğunu dile getirdi.

MESLEK LİSELERİNE YOĞUN İLGİ : TAM YÜZDE 64!

2020 yılına göre mesleki eğitimde yüzde 64’lük artış olduğunu bildiren Bakan Ziya Selçuk, "Bundan dolayı da mesleki eğitime çok özel bir ihtimam gösteriyoruz. Ara eleman diye ifade edilen, aslında bizim 'aranan' eleman dediğimiz, insanlarımızın elemanlarımızın yetişmesi ve bugün hızla değişen teknolojiye uyumunun sağlanması çok çok önemli. Bundan dolayı da mesleki eğitime verdiğimiz önemin neticesini alıyoruz ve bir yıl içerisinde geçen sene mesleki eğitimin tercihinde yüzde 64'lük bir artış oldu. Yani çocuklarımız, gençlerimiz mesleki eğitime yönelme konusunda yeni bir atılım içerisindeler. Yüzde 1'lik dilimden alan meslek liselerini artık konuşuyoruz. Yüzlerce okulumuzun iş garantili ve iş öncelikli olduğunu konuşuyoruz. 50'den fazla otelin içerisindeki turizm otelcilik liselerimizin durumunu konuşuyoruz, hepsinin iş garantili olduğunu konuşuyoruz” şeklinde konuştu.

PROTOKOL İMZALANDI

Uluslararası gemilerde çalışabilecek teknisyenler için geçen ay protokol imzalandığını duyuran Bakan Selçuk, “Bu okulları tuğla tuğla, emek emek inşa ederken aslında bir gelecek inşa ediyoruz ve çocuklarımız için mutluluk inşa ediyoruz. Bundan dolayı da sevinç içerisindeyiz. Buradaki işçilerimizin, mühendislerimizin, çalışanlarımızın burada nasıl bir gururla bir okulu inşa etmenin mutluluğuyla çalıştıklarının farkındayız. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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