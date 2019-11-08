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  3. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmen atamaları ile ilgili açıklamalarda bulundu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmen atamaları ile ilgili açıklamalarda bulundu

Bakan Selçuk, öğretmen atamaları ile ilgili soruya "Bu sadece MEB'in verdiği bir karar değil. Hükümet ve Maliye Bakanlığı'nın ortak çalışması ile belirleniyor. Sayı netleştiğinde bunu paylaşacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Selçuk, öğretmen atamaları ile ilgili soruya "Bu sadece MEB'in verdiği bir karar değil. Hükümet ve Maliye Bakanlığı'nın ortak çalışması ile belirleniyor. Sayı netleştiğinde bunu paylaşacağız" değerlendirmesinde bulundu.

08 Kasım 2019 Cuma 11:02

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