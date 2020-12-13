Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Şartların olgunlaşmasını bekliyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ile EBA'ya dair açıklamalarda bulundu.

"Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını bekliyoruz.

Dünyada sadece 4 ülke öğretim kademeleri için 3 ayrı TV kanalı kurabildi. Bunlardan biri Türkiye

Salgın sürecinde uzaktan eğitimin başladığı 23 Mart tarihinden bugüne kadar yaklaşık 12 milyar 249 milyon kez ziyaret edilen EBA platformu, dünyada eğitim kategorisinde en çok ziyaret edilen web sitesi olmuştur.

21 Aralık tarihine kadar 200 bin tablet daha dağıtılacak, 2021 Ocak ortasına kadar ilave 300 bin tablet daha dağıtılacak

Öğretmen başına düşen öğrenci sayımız; ilköğretimde 28'den 16'ya, ortaöğretimde de 18'den 11'e düşmüştür."