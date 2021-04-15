Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin biteceği tarihi açıkladı!

Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitimin ne kadar süreceğini açıkladı.

Koronavirüs vakalarının 60 binlere çıkmasıyla beraber Kabine Toplantısında bir takım kararlar alındı. Buna göre ülke genelinde ramazan ayı boyunca kısmi kapanmaya uygulanacak. Kararın ardından Milli Eğitim Bakanlığı da eğitim alanındaki yeni tedbirleri belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada okul öncesi eğitim kurumları ve 8 ile 12.sınıflar hariç tüm kademelerde uzaktan eğitime geçildiği bilgisi paylaşıldı.

15 Nisan itibariyle uygulamaya sokulan kararın ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni açıklamalarda bulundu. Selçuk, uzaktan eğitimin en az 15 gün boyunca devam edeceğini, okulların 1 Mayıs'a kadar kapalı kalacağını söyledi.

Bakan Selçuk, ''Okullar ne zaman açılacak?'' sorusu üzerine ise, Kabine toplantısını işaret etti.

Buna göre Mayıs ayında yapılacak toplantıda salgının seyrine göre yeni yol haritası belirlenecek. Okulların yeniden açılıp açılmayacağı konusunu toplantıda değerlendirilecek.

