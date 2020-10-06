Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ilgili alınan yeni kararları açıklıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişte alınan yeni kararları açıklıyor.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle;

Yüz yüze eğitim 2 günü okullarında olacak. Sınıf mevcutları gruplara ayrılarak azaltılacak. Öğrencilerin okulda kalış süreci en aza indirilecek. İstemeyen veliler çocuklarını okula göndermeyebilecek, öğrenciler bu süreçte devamsız sayılmayacak.

Köy okullarında da yüz yüze eğitime başlanacak.

Ayrıntılar gelecek...

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yapılan Kabine toplantısı sonrasında yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan'ın yaptığı açıklama şöyle;

"Eğitimde daha önce okul öncesi ve birinci sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı şekilde başlatmıştık. Diğer sınıflarda da uzaktan eğitim yoluyla eğitim öğretime geçilmesini temin etmiştik. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul 1. sınıfların yanı sıra 2, 3, ve 4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda da yine belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek. Ayrıca özel eğitim okulları ile İl Hıfzıssıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında da yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel olmadığı görülmüştür. Diğer sınıflarla ilgili kararı gelişmelere bakarak önümüzdeki haftalarda vereceğiz. Okula gidecek evlatlarımızdan ricamız annelerinin, babalarının ve tüm aile büyüklerinin sağlığı için temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmeleridir."

500 BİN ÜCRETSİZ TABLET DAĞITILACAK

Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitim öğrencilerinden bilgisayar ihtiyacı olanlar için bir çalışma yürüttüğünü dile getiren Erdoğan, "İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren peyderpey bu tabletleri öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığı olarak dağıtmaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.