Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 3 Mayıstaki sınavlar hakkında flaş açıklama!

Son dakika... 3 Mayıs'taki sınavlar ertelenecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk milyonlarca öğrencinin merakla beklediği soruyu yanıtladı. 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Youtube kanalı üzerinden canlı yayınla açıklamalarda bulunan Selçuk, ortaokul ve lise sınavları hakkında konuştu.

3 MAYIS'TAKİ SINAVLAR ERTELENİR Mİ?

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, '' Riskin düşük seviyede de olsa dikkate alınması gerektiğini eğitim bilimciler olarak kendi içimizde değerlendirip böyle yapıyoruz. O yüzden açıp kapatmalar oluyor. 3 Mayıs'taki sınavlarla ilgili bakış açımız şu; eğer hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında bunların ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var denildiğinde, inanın hiç tereddüt etmeyiz derhal yaparız. Bizim hiçbir şekilde bir ısrarımız ya da bir beklentimiz olamaz, buna hakkımız yok. Çünkü çocuklarımız, kıymetli velilerimiz, öğretmenlerimiz kıymetli bizim, o yüzden de tümüyle tabloya bakıp, veriye bakıp, bilime bakıp, böyle bir kararı gözden geçiririz, yeniden ele alırız.'' ifadelerini kullandı.

Selçuk şuan canlı yayında... İzlemek için aşağıdaki haberimize geçiniz...

Ziya Selçuk canlı yayın izle 21 Nisan Çarşamba | Millî Eğitim Bakanlığı Youtube kanalı canlı yayın izleme linki